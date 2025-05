Juventus Primavera, il pari col Verona non consegna i playoff. Magnanelli, occhio al Milan

Si è concluso ufficialmente il penultimo impegno della Juventus U20 nella regular season del campionato Primavera. I bianconeri di Francesco Magnanelli non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Verona, allontandosi dalla Fiorentina al quarto posto in classifica. Tutto ancora da decidersi quindi per il piazzamento playoff, con il Milan che spera di tornare in corsa.