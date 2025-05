Dopo essersi assicurata un posto ai playoff, la Juventus U20 si prepara ad ospitare l'Empoli al Training Center di Vinovo per l'ultima giornata del campionato Primavera. I bianconeri hanno bisogno di almeno un punto per difendere il quinto posto dall'assalto del Verona che può raggiungere e scavalcare la squadra di Magnanelli a quota 63 punti in virtù degli scontri diretti favoreli. I toscani sono invece già aritmeticamente certi di dover disputare i playout per mantenere la categoria.