Fiorentina-Juventus Primavera, diretta playoff: risultato in tempo reale

La Juventus Primavera apre la sua avventura nei playoff contro la Fiorentina in trasferta al Viola Park. Un solo risultato a disposizione per i ragazzi di Magnanelli per conquistare il pass per la semifinale contro la Roma: la vittoria. In caso contrario passerà il turno la viola, vista la migliore posizione in classifica (quarto posto, quinti i bianconeri) al termine della regular season. Vacca e compagni devono però ritrovare la forma migliore, visti gli ultimi risultati dopo i tre punti contro il Sassuolo: pareggio contro il Verona e sconfitta interna con l'Empoli. I padroni di casa sono reduci da tre successi di fila.