Bamballi alla Juve, ufficiale: tra Primavera e Next Gen sognando la prima squadra

Si è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato estivo e la Juventus Primavera ha già piazzato il primo colpo. Ufficiale l'ingaggio di Léo Bamballi , giovane classe 2007 svincolato dopo l'esperienza in Francia con la maglia del Lione . Dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 .

Juve Primavera, arriva Bamballi: chi è e caratteristiche

Una scommessa, ma che nel mondo bianconero è più che un azzardo. C'è molta fiducia sulle capacità di Bamballi e del suo impatto sulla formazione juventina. Arriva a Torino dopo un'ottima esperienza con la maglia del Lione, da svicolato come il coetaneo Makiobo, per il quale è stato già sottoscritto un contratto triennale solo la scorsa settimana. Ci sarà una vera e propria collaborazione tra Primavera e Next Gen, con il francese che si aggiunge ai giocatori che faranno la spola tra le due squadre.

Il classe 2007 avrà modo di mettere in mostra le sue migliori qualità. Su tutte la duttilità tattica: nasce come un terzino destro, con una discreta abilità nel ruolo di braccetto in una eventuale difesa a tre. Inoltre, ha anche ottime capacità da difensore centrale. Una vera e propria risorsa.