Bamballi-Juve, è ufficiale: alla scoperta del nuovo talento bianconero

Bamballi, ufficiale il nuovo acquisto per il settore giovanile della Juventus . La trattativa era chiusa da giorni, ora c'è anche il crisma dell'ufficialità: il classe 2007 è un nuovo calciatore bianconero. Andrà a rinforzare la Primavera juventina, per quella che sarà la sua prima esperienza al di fuori della Francia. L'intenzione della Juve sembra però quella di utilizzare il nuovo innesto anche nel contesto della Next Gen, facendogli fare la spola tra l'U20 e l'U23 , con quest'ultima che ripartirà ancora da Massimo Brambilla . Per il giovane difensore, reduce dall'esperienza a Lione, contratto biennale.

Bamballi alla Juve, è ufficiale: la nota

Questo il comunicato del club bianconero per annunciare il nuovo "La Juventus Under 20 accoglie nella propria rosa un nuovo giocatore, in vista della stagione 2025/2026. Si tratta di Leo Bamballi che ha firmato un contratto legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2027. Classe 2007, esterno di difesa, Leo è nato in Francia – a Dijon – e proprio in terra transalpina è cresciuto calcisticamente mettendo in mostra soprattutto le sue qualità fisiche. Per Bamballi si tratta della prima esperienza lontano dal suo Paese d'origine. Nell'ultima stagione ha giocato con l'Under 19 dell'Olympique Lyonnais totalizzando venti presenze tra campionato e coppa nazionale di categoria. Benvenuto in bianconero, Leo!".

Le caratteristiche tecniche

Nasce come un terzino destro, ma può all'occorrenza ricoprire anche il ruolo di braccetto in una difesa a tre o di centrale in una retroguardia a quattro. Funambolico, dotato di grande corsa e fisicità, piede destro, non disdegna nelle sue sortite offensive anche l'accentramento verso la parte interna del campo. Un modo per dialogare con i compagni e poter diventare una spina nel fianco non solo sulla fascia ma anche nella zona nevralgica del terreno di gioco. Le sue qualità fisiche e la sua duttilità tattica ne fanno evidentemente una risorsa per la Primavera, ma con il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla che, come di consueto per tutti gli elementi della U20, avrà un occhio vigile sul suo processo di crescita.