Padoin, alla Juve inizia l'era del talismano: ecco la sua Primavera

Dopo l'ufficialità della nomina di Simone Padoin come nuovo allenatore della Juventus U20, i bianconeri hanno ufficialmente iniziato la loro stagione oggi a Vinovo. L'ex centrocampista ha infatti preso il posto di Francesco Magnanelli, passato nello staff del Milan, dopo delle esperienze proprio con Allegri e come vice in Primavera. Una scelta fatta per dare continuità con l'ultima stagione che ha visto i bianconeri arrivare ai playoff in Serie A e fare dei buoni percorsi sia in Youth League che in Coppa Italia. Traguardi che quest'anno si proverà a migliorare, sempre con l'obiettivo di dare continuità e far crescere i propri talenti.