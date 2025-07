Juve Primavera, che rimonta al debutto per Padoin: da 0-2 a 2-2 contro il Legia Varsavia

Prima uscita stagionale per la Juventus Under 20 di Simone Padoin , all'esordio da primo allenatore sulla panchina della Primavera bianconera. All' Allianz Training Center di Vinovo è andato in scena il primo test amichevole della pre-season dei nostri ragazzi che hanno affrontato i pari età del Legia Varsavia . Il match con la formazione polacca è terminato con un pareggio per 2-2 .

Juve Primavera-Legia Varsavia, la cronaca del match

La prima grande opportunità della gara è della Juventus che al 7' si procura un calcio di rigore con Merola, dopo una bella imbeccata di Sosna, ma il tiro dal dischetto del numero 10 viene respinto in corner dal portiere dei polacchi. Il Legia Varsavia risponde ai bianconeri e al minuto 10, sugli sviluppi di un corner, trova la rete che stappa il match, 0-1. Tre giri di orologio più tardi, approfittando di un rischioso retropassaggio, siglano il raddoppio grazie a Mizera, abile ad anticipare e a superare Nava per lo 0-2. La reazione bianconera è immediata e passa dai piedi di Merola: trova il corridoio perfetto per servire Biggi che a tu per tu con il portiere del Legia non sbaglia: è 1-2.

Passano appena tre minuti e la Juventus trova la seconda rete della sua partita: dopo un'altra ottima intesa costruita sull'asse Biggi-Merola, che porta quest'ultimo a calciare in porta, il primo ad avventarsi sulla respinta del portiere sulla conclusione di Merola è Sosna che firma il pareggio, 2-2. Dopo una prima metà di frazione giocata ad alta intensità, nella seconda metà i ritmi si abbassano, ma c'è ancora spazio per vedere due importanti interventi compiuti da Nava che permette, così, di rientrare negli spogliatoi sul punteggio finale di 2-2.

Padoin alla prima sulla panchina della Primavera: le parole

Il tecnico della Primavera, Simone Padoin, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Per avere iniziato, di fatto, una settimana fa la preparazione posso ritenermi molto soddisfatto per la prestazione, sopratutto per quello che riguarda l'atteggiamento messo in campo dai ragazzi. Mi è piaciuto lo spirito e la reazione che hanno avuto una volta sotto di due reti perchè non si sono disuniti e sono riusciti a trovare due gol prima della conclusione del primo tempo. A tratti ho visto anche buone trame di gioco; i ragazzi hanno cercato di mettere in pratica quanto visto in questi primi allenamenti, ma ripeto che ciò che mi è piaciuto di più è stato lo spirito avuto dai miei giocatori. Alla lunga sono convinto che sarà proprio questo a fare la differenza".