Juve Primavera, terzo pareggio di fila: contro il Losanna in gol un difensore

Terzo pareggio consecutivo per la Juventus Primavera guidata da Simone Padoin che ha affrontato il Losanna, cogliendo nella ripresa l'1-1 grazie al guizzo del difensore belga De Brul. La gara contro gli svizzeri ha offerto la possibilità al tecnico dei bianconeri di testare la condizione fisica della sua squadra che sabato 16 agosto è attesa dall'esordio in campionato contro il Sassuolo di Emiliano Bigica vice campione d'Italia, essendo stato sconfitto in finale dall'Inter. Il test odierno disputatosi al Training Center di Vinovo ha fatto registrare per i giovani bianconeri il terzo pareggio di fila dopo quelli contro Legia Varsavia e Marsiglia.