Juve Primavera, prima sconfitta per Padoin: niente da fare contro il Servette

Secondo test amichevole contro una squadra svizzera per la Juventus Primavera allenata da Simone Padoin. Dopo aver sfidato ieri il Losanna, questa volta all' Allianz Trining Center di Vinovo è toccato al Servette che ha superato i bianconeri con il punteggio di 2-0. La sfida è servita per preparare in settimana il prossimo impegno che vedrà i giovani bianconeri di scena a Zagabria in occasione del "Mladen Ramljak Memorial" contro i padroni di casa della Dinamo, il Manchester United ed il Rapid Vienna.