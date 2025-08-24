Frosinone-Juventus Primavera in diretta: raddoppia Befani

Dopo la rimonta casalinga contro il Sassuolo, con il pareggio per 2-2 trovato nei minuti finali, la Juventus U20 è pronta a scendere di nuovo in campo per la seconda giornata del campionato Primavera. I bianconeri, guidati quest'anno da Simone Padoin, dovranno affrontare il Frosinone in trasferta per cercare di ottenere i primi tre punti di questa stagione. I gialloblù hanno invece esordito con una vittoria, battendo la Cremonese per 1-0 sempre in casa.
Frosinone-Juve U20, la diretta
45' + 3' - Finisce il primo tempo, Frosinone avanti per 2-0.
45' + 1' - Assedio Juve che ci prova prima con Bellino e poi con Bamballi che colpisce la traversa di testa.
45' - Assegnati tre minuti di recupero.
45' - Altra punizione pericolosa per la Juve con Elimoghale che impegna Rodolfo. Sulla respinta Bamballi non riesce a ribadire in rete.
44' - Primo giallo della partita per Toci del Frosinone per un fallo su Finocchiaro.
42' - Grande occasione per la Juve con una conclusione al volo di Boufandar sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma il centrocampista colpisce male.
35' - Torna a farsi vedere in avanti la Juve con una bella punizione di Finocchiaro che non va lontana dalla traversa.
31' GOL DEL FROSINONE
Raddoppio dei gialloblù che sfruttano la disattenzione della difesa della Juve con la conclusione al volo di Befani che batte ancora Huli e fa 2-0.
21' - GOL DEL FROSINONE!
Va avanti la formazione di casa con il calcio di rigore trasformato da Cichero.
20' - Calcio di rigore per il Frossinone! Uscita di Huli che interviene sul pallone su Colley, ma l'arbitro indica il dischetto.
11' - La prima occasione della partita è per la Juve con la conclusione dalla distanza di Boufandar su cui Rodolfo si allunga in angolo.
10' - Primi minuti di studio tra entrambe le squadre che ancora non si sono rese realmente pericolose.
1' - INIZIA LA PARTITA!
Dove vederla in tv e streaming
La partita tra Frosinone e Juventus U20, valida la seconda giornata del campionato Primavera, si giocherà alle ore 11:00 di domenica 24 agosto. Sarà possibile seguirla su SportItalia sul canale 60 del digitale terreste e qui su Tuttosport con la diretta testuale.
Le formazioni ufficiali
Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la partita di oggi.
Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi (C), Obleac, Cichero, Schietroma, Lohmatov, Befani, Toci, Colley, Majdenic. A disposizione: Di Giosa, Fiorito, Pantano, Molignano, Carfagna, Zorzetto, Buonpane, Castellani, Cesari, Bonanno, Vaccà. Allenatore: Marini.
Juventus: Huli, Bamballi, Rizzo, Montero Benia, Boufandar (C), Milia, Biggi, Finocchiaro, Leone, Bellino, Elimoghale. A disposizione: Nava, Keutgen, Lopez Comellas, Durmisi A., Vallana, Djahl, Bassino, Mazur, De Brul, Repciuc, Sosna. Allenatore: Padoin.
