Finocchiaro il migliore, Boufandar ci prova. Male la difesa Juve: le pagelle Primavera

Prestazione deludente della Juventus U20, sconfitta per 3-1 sul campo del Frosinone nella seconda giornata del campionato Primavera. Un risultato che lascia i bianconeri a un solo punto in classifica, con delle difficoltà evidenti in etrambe le fasi messe in mostra dalla squadra allenata da Simone Padoin. Si salva solo qualche singolo come Boufandar e Finocchiaro, mentre soprattutto la difesa ha evidenziato che ci sono parecchi meccanismi ancora da registrare.