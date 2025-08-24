Tuttosport.com

Finocchiaro il migliore, Boufandar ci prova. Male la difesa Juve: le pagelle Primavera

Le valutazioni per la squadra di Simone Padoin, sconfitta a sorpresa per 3-1 sul campo del Frosinone
4 min
Finocchiaro il migliore, Boufandar ci prova. Male la difesa Juve: le pagelle Primavera© Instagram Frosinone Giovanili

Prestazione deludente della Juventus U20, sconfitta per 3-1 sul campo del Frosinone nella seconda giornata del campionato Primavera. Un risultato che lascia i bianconeri a un solo punto in classifica, con delle difficoltà evidenti in etrambe le fasi messe in mostra dalla squadra allenata da Simone Padoin. Si salva solo qualche singolo come Boufandar e Finocchiaro, mentre soprattutto la difesa ha evidenziato che ci sono parecchi meccanismi ancora da registrare.

Juve U20, le pagelle della difesa

  • Huli 6: concede il calcio di rigore del momentaneo 1-0 con un’uscita che sembrava pulita sul pallone. Incolpevole in occasione degli altri gol.
  • Bamboli 6: qualche problema in fase difensiva sulla fascia, ma si fa vedere bene davanti colpendo anche una traversa di testa nel primo tempo.
  • Rizzo 5: tante difficoltà nel contenere la coppia Cichero-Colley del Frosinone. È anche impreciso in fase di impostazione, prestazione da rivedere.
  • Montero 5.5: esce per infortunio nella ripresa senza brillare. Tra i colpevoli in occasione del gol del raddoppio del Frosinone con una marcatura troppo pigra. Bassino (dal 70') s.v.
  • Leone 5.5: anche lui rimandato come tutta la linea difensiva bianconera. Nel secondo tempo cala tanto anche fisicamente commettendo errori tecnici banali.

Si salvano Boufandar e Finocchiaro

  • Boufandar 6.5: una luce a centrocampo tra le difficoltà della squadra bianconera. Pericoloso anche dalla distanza nel primo tempo con una conclusione che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.
  • Milia 5.5: a differenza di Boufandar non riesce a fare la differenza in mezzo al campo né in fase di interdizione né in quella di costruzione.
  • Finocchiaro 7: il migliore tra i bianconeri, con la difesa del Frosinone che non riesce mai a fermarlo. Conquista il calcio di rigore che aveva riaperto la partita ad inizio ripresa.
  • Bellino 5.5: si fa vedere troppo poco davanti non aiutando una manovra che fatica a mettere in difficoltà la difesa del Frosinone. Durmisi (dal 60’) 5.5: Ha una grande occasione per il pareggio appena entrato, ma calcia malissimo dal centro dell’area di rigore.
  • Elimoghale 6: Vicino al gol su punizione nel primo tempo. Sfrutta bene la sua velocità, ma deve essere più continuo nel corso della partita.
  • Biggi 6.5: si fa vedere poco davanti, ma è freddo a trasformare il calcio di rigore del momentaneo 2-1 ad inizio ripresa. Lopez (dal 60’) 5.5: Non il solito impatto per lui dalla panchina come accaduto una settimana fa contro il Sassuolo. Si vede pochissimo e non è mai pericoloso.

 

 

Primavera

