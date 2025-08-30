Juventus-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

All’Allianz Training Center di Vinovo si prepara una sfida ad alta intensità tra Juventus e Cremonese, due squadre che vogliono voltare pagina dopo un avvio complicato nel Campionato Primavera 1. La gara rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, ferme nei bassifondi della classifica. I bianconeri di Simone Padoin, reduci da una sconfitta pesante a Frosinone, vogliono ritrovare compattezza e continuità, mentre i grigiorossi di Elia Pavesi cercano il primo gol stagionale per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore. Una partita che promette intensità, tatticismo e voglia di riscatto. Sotto osservazione, in particolare, i giovani talenti chiamati a fare la differenza in un momento delicato della stagione.