Juventus-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

All’Allianz Training Center di Vinovo si prepara una sfida ad alta intensità tra Juventus e Cremonese, due squadre che vogliono voltare pagina dopo un avvio complicato nel Campionato Primavera 1. La gara rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, ferme nei bassifondi della classifica. I bianconeri di Simone Padoin, reduci da una sconfitta pesante a Frosinone, vogliono ritrovare compattezza e continuità, mentre i grigiorossi di Elia Pavesi cercano il primo gol stagionale per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore. Una partita che promette intensità, tatticismo e voglia di riscatto. Sotto osservazione, in particolare, i giovani talenti chiamati a fare la differenza in un momento delicato della stagione.
Juventus-Cremonese: data, orario e dove seguirla in diretta
Il match tra Juventus e Cremonese in campo sabato 30 agosto con calcio d’inizio alle ore 16:30, presso l’Allianz Training Center di Vinovo, storico quartier generale del settore giovanile bianconero. Per tutti gli appassionati del calcio giovanile, sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva su Sportitalia. La copertura sarà garantita anche tramite l’app, disponibile su smartphone, tablet e PC, così da rendere fruibile la visione ovunque. Per chi preferisse un aggiornamento testuale minuto per minuto, Tuttosport.com metterà a disposizione la live testuale della gara, con la cronaca in tempo reale.
Le probabilli formazioni
Juventus (4-2-3-1): Huli, Bamballi, Montero, Rizzo, Leone; Boufandar, Milia; Elimoghale, Bellino, Finocchiaro; Biggi. All. Padoin
Cremonese (3-4-3): Cassin, Bassi, Zilio, Paganotti; Gashi, Scocco, Tessadri, Bozza; Murante, Siviero, Achi. All. Pavesi
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE