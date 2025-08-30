Lopez all’ultimo respiro, la Juve Primavera stende la Cremonese: prima gioia per Padoin

La Juventus Primavera ha conquistato la prima vittoria in campionato superando la Cremonese grazie ad un colpo di testa al novantesimo di Lopez. I bianconeri sono riusciti nel finale a portare a casa tre punti d'oro, contro una Cremonese che dal punto di vista tattico ha lasciato pochissimi spazi. Nel primo tempo sono stati molto ispirati sia Elimoghale che ci ha provato dalla distanza e Finocchiaro che ha chiamato Malovec ad un intervento salva risultato. Nella ripresa la gara è apparsa più vibrante con Leone e nuovamente Finocchiaro che hanno chiamato il portiere grigiorosso agli straordinari. Decisiva è stata l'intuizione di Padoin che a mezz'ora dal termine ha inserito la punta spagnola al posto di uno spento Biggi. Nel frattempo è stato protagonista anche il portiere bianconero Huli, che ha negato a Patrignani la gioia del vantaggio con un colpo di reni sensazionale nell'unica chance concessa agli ospiti. Nel primo dei quattro minuti di recupero l'incornata di Lopes su corner di Elimoghale ha regalato il gol vittoria che mancava dal 3 maggio scorso contro il Sassuolo.
Juventus - Cremonese: la diretta della partita
94' - Finita. La Juventus grazie ad un colpo di testa di Lopes (il secondo in campionato) conquista i primi tre punti stagionali.
93' - De Brul a tu per tu con Malovec prima lo salta e poi deposita sul fondo la palla del raddoppio.
92' - Stefani sostituisce Gashi in casa Cremonese.
90' - GOL DELLA JUVE.
Su corner di Elimoghale arriva l'anticipo di testa di Lopez che regala il vantaggio ai bianconeri. Concessi nel frattempo 4 minuti di recupero.
88' - Cross di Lopes dalla destra, Zilio respinge ed Elimoghale calcia da buona posizione ma la palla viene deviata in corner. La Juve ci prova a testa bassa.
87' - Ammonito Contarini per un intervento in ritardo su Patitucci.
83' - Anche la Cremonese ricorre ai cambi. Patitucci sostituisce Parente, mentre Achi prende il posto di Ragnoli Galli.
80' - La Juve ci prova con il neo entrato Contarini che trova l'incornata di Lopez fuori bersaglio.
77' - Occasione per la Cremonese che sfiora il vantaggio: Patrignani nel cuore dell'area si gira e di destro chiama alla gran parata Huli.
76' - Altri due cambi per la Juventus. Padoin inserisce De Brul per Bamballi e Bellino al posto di Finocchiaro.
69' - Padoin costretto a sostituire Leone affaticato ed al suo posto entra Durmisi.
65' - Cross Boufandar respinta di Zilio con la testa e al volo ci prova Leone, sfera alta.
63' - Doppio cambio Juventus: Contarini sostituisce Grelaud mentre Lopez prende il posto di Biggi. Padoin inserisce forze fresche.
59' - Punizione di Finocchiaro che ci prova con il destro, ma Malovec è attento e si rifugia in corner. Juventus pericolosa e Padoin pensa a qualche sostituzione per sbloccare l'incontro.
54' - Leone prova a mettersi in proprio e con il destro impegna ancora Malovec.
53' - Fase confusa del match nella quale la Cremonese comanda il gioco e la Juve è costretta ad indietreggiare.
46' - Riparte il match per la ripresa.
45 + 1 - Il primo tempo termina con il punteggio di 0-0. Di Finocchiaro l'unico tiro in porta della prima frazione tra i bianconeri che non hanno concesso particolari occasioni ad una Cremonese quadrata e più preoccupata di difendersi che di proporre.
45' - Concesso un minuto di recupero.
36'- La partita sale di tono con Tessandri che stende Finocchiaro e viene ammonito.
34'- Contropiede Cremonese con Raballo che sfugge a Bassino che si trova costretto a strattonarlo per fermarlo all'altezza del centrocampo. Ammonito, il primo tra le fila dei bianconeri.
33' - E' viva anche la Cremonese con Parente che di sinistro tenta il tiro, ma Huli blocca a terra.
26' - Finocchiaro, tra i più ispirati di questa prima frazione, ci prova con il sinistro, ma il colpo di reni di Malovec è utile nel disinnescare il potente tiro. Secondo tiro in porta del match per la squadra di Padoin.
25' - Paganotti primo ammonito del match per una trattenuta su Elimoghale.
20' - Dalla distanza ci prova anche Elimoghale che si coordina con il destro e sfiora il palo alla sinistra di Malovec. Cresce la pressione offensiva dei bianconeri.
14' - Ci prova dalla distanza Bozza con il sinistro, palla fuori dallo specchio della porta. E' il primo tentativo della Cremonese in questo avvio di gara.
12' - Gioco fermo a causa di uno scontro di gioco tra Milia e Paganotti con quest'ultimo che rimane contuso a terra.
8' - Punizione di Finocchiaro e colpo di testa di Rizzo che viene bloccato da Malovec.
1' - Inizia la partita: la Juve muove il primo pallone del match.
Juventus-Cremonese: data, orario e dove seguirla in diretta
Il match tra Juventus e Cremonese in campo sabato 30 agosto con calcio d’inizio alle ore 16:30, presso l’Allianz Training Center di Vinovo, storico quartier generale del settore giovanile bianconero. Per tutti gli appassionati del calcio giovanile, sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva su Sportitalia. La copertura sarà garantita anche tramite l’app, disponibile su smartphone, tablet e PC, così da rendere fruibile la visione ovunque. Per chi preferisse un aggiornamento testuale minuto per minuto, Tuttosport.com metterà a disposizione la live testuale della gara, con la cronaca in tempo reale.
Juve-Cremonese, le formazioni ufficiali
Juventus (4-2-3-1): Huli, Bamballi, Bassino, Rizzo, Leone; Boufandar, Milia; Elimoghale, Finocchiaro, Grelaud; Biggi Allenatore: Padoin.
Cremonese: (3-5-2): Malovec, Zilio, Bassi, Paganotti; Parente, Lottici Tessadri, Patrignani, Gashi, Bozza; Ragnoli Galli, Raballo.. Allenatore: Pavesi.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juventus Primavera ha conquistato la prima vittoria in campionato superando la Cremonese grazie ad un colpo di testa al novantesimo di Lopez. I bianconeri sono riusciti nel finale a portare a casa tre punti d'oro, contro una Cremonese che dal punto di vista tattico ha lasciato pochissimi spazi. Nel primo tempo sono stati molto ispirati sia Elimoghale che ci ha provato dalla distanza e Finocchiaro che ha chiamato Malovec ad un intervento salva risultato. Nella ripresa la gara è apparsa più vibrante con Leone e nuovamente Finocchiaro che hanno chiamato il portiere grigiorosso agli straordinari. Decisiva è stata l'intuizione di Padoin che a mezz'ora dal termine ha inserito la punta spagnola al posto di uno spento Biggi. Nel frattempo è stato protagonista anche il portiere bianconero Huli, che ha negato a Patrignani la gioia del vantaggio con un colpo di reni sensazionale nell'unica chance concessa agli ospiti. Nel primo dei quattro minuti di recupero l'incornata di Lopes su corner di Elimoghale ha regalato il gol vittoria che mancava dal 3 maggio scorso contro il Sassuolo.
Juventus - Cremonese: la diretta della partita
94' - Finita. La Juventus grazie ad un colpo di testa di Lopes (il secondo in campionato) conquista i primi tre punti stagionali.
93' - De Brul a tu per tu con Malovec prima lo salta e poi deposita sul fondo la palla del raddoppio.
92' - Stefani sostituisce Gashi in casa Cremonese.
90' - GOL DELLA JUVE.
Su corner di Elimoghale arriva l'anticipo di testa di Lopez che regala il vantaggio ai bianconeri. Concessi nel frattempo 4 minuti di recupero.
88' - Cross di Lopes dalla destra, Zilio respinge ed Elimoghale calcia da buona posizione ma la palla viene deviata in corner. La Juve ci prova a testa bassa.
87' - Ammonito Contarini per un intervento in ritardo su Patitucci.
83' - Anche la Cremonese ricorre ai cambi. Patitucci sostituisce Parente, mentre Achi prende il posto di Ragnoli Galli.
80' - La Juve ci prova con il neo entrato Contarini che trova l'incornata di Lopez fuori bersaglio.
77' - Occasione per la Cremonese che sfiora il vantaggio: Patrignani nel cuore dell'area si gira e di destro chiama alla gran parata Huli.
76' - Altri due cambi per la Juventus. Padoin inserisce De Brul per Bamballi e Bellino al posto di Finocchiaro.
69' - Padoin costretto a sostituire Leone affaticato ed al suo posto entra Durmisi.
65' - Cross Boufandar respinta di Zilio con la testa e al volo ci prova Leone, sfera alta.
63' - Doppio cambio Juventus: Contarini sostituisce Grelaud mentre Lopez prende il posto di Biggi. Padoin inserisce forze fresche.
59' - Punizione di Finocchiaro che ci prova con il destro, ma Malovec è attento e si rifugia in corner. Juventus pericolosa e Padoin pensa a qualche sostituzione per sbloccare l'incontro.
54' - Leone prova a mettersi in proprio e con il destro impegna ancora Malovec.
53' - Fase confusa del match nella quale la Cremonese comanda il gioco e la Juve è costretta ad indietreggiare.
46' - Riparte il match per la ripresa.
45 + 1 - Il primo tempo termina con il punteggio di 0-0. Di Finocchiaro l'unico tiro in porta della prima frazione tra i bianconeri che non hanno concesso particolari occasioni ad una Cremonese quadrata e più preoccupata di difendersi che di proporre.
45' - Concesso un minuto di recupero.
36'- La partita sale di tono con Tessandri che stende Finocchiaro e viene ammonito.
34'- Contropiede Cremonese con Raballo che sfugge a Bassino che si trova costretto a strattonarlo per fermarlo all'altezza del centrocampo. Ammonito, il primo tra le fila dei bianconeri.
33' - E' viva anche la Cremonese con Parente che di sinistro tenta il tiro, ma Huli blocca a terra.
26' - Finocchiaro, tra i più ispirati di questa prima frazione, ci prova con il sinistro, ma il colpo di reni di Malovec è utile nel disinnescare il potente tiro. Secondo tiro in porta del match per la squadra di Padoin.
25' - Paganotti primo ammonito del match per una trattenuta su Elimoghale.
20' - Dalla distanza ci prova anche Elimoghale che si coordina con il destro e sfiora il palo alla sinistra di Malovec. Cresce la pressione offensiva dei bianconeri.
14' - Ci prova dalla distanza Bozza con il sinistro, palla fuori dallo specchio della porta. E' il primo tentativo della Cremonese in questo avvio di gara.
12' - Gioco fermo a causa di uno scontro di gioco tra Milia e Paganotti con quest'ultimo che rimane contuso a terra.
8' - Punizione di Finocchiaro e colpo di testa di Rizzo che viene bloccato da Malovec.
1' - Inizia la partita: la Juve muove il primo pallone del match.