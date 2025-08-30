Lopez all’ultimo respiro, la Juve Primavera stende la Cremonese: prima gioia per Padoin

La Juventus Primavera ha conquistato la prima vittoria in campionato superando la Cremonese grazie ad un colpo di testa al novantesimo di Lopez. I bianconeri sono riusciti nel finale a portare a casa tre punti d'oro, contro una Cremonese che dal punto di vista tattico ha lasciato pochissimi spazi. Nel primo tempo sono stati molto ispirati sia Elimoghale che ci ha provato dalla distanza e Finocchiaro che ha chiamato Malovec ad un intervento salva risultato. Nella ripresa la gara è apparsa più vibrante con Leone e nuovamente Finocchiaro che hanno chiamato il portiere grigiorosso agli straordinari. Decisiva è stata l'intuizione di Padoin che a mezz'ora dal termine ha inserito la punta spagnola al posto di uno spento Biggi. Nel frattempo è stato protagonista anche il portiere bianconero Huli, che ha negato a Patrignani la gioia del vantaggio con un colpo di reni sensazionale nell'unica chance concessa agli ospiti. Nel primo dei quattro minuti di recupero l'incornata di Lopes su corner di Elimoghale ha regalato il gol vittoria che mancava dal 3 maggio scorso contro il Sassuolo.