Juve Primavera, con l'Inter di venerdì: anticipi e posticipi dalla quinta alla nona giornata

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti date e orari di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1 per le giornate dalla quinta alla nona. Tra le squadre coinvolte c’è naturalmente la Juventus Primavera, guidata da mister Simone Padoin, che si prepara ad affrontare un ciclo di partite impegnative ma fondamentali per stabilire le ambizioni stagionali. Dopo un avvio positivo, con quattro punti in tre partite e la prima vittoria contro la Cremonese, i bianconeri sono attesi da sfide contro avversari diretti per la zona alta della classifica. Di seguito la programmazione completa con un focus sulle date, gli orari e i cambi previsti rispetto alla calendarizzazione standard.