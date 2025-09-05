Tuttosport.com

Juve Primavera, con l'Inter di venerdì: anticipi e posticipi dalla quinta alla nona giornata

Le date e gli orari delle prossime gare della formazione bianconera allenata da Padoin
3 min
AnticipiPosticipiprimavera
Juve Primavera, con l'Inter di venerdì: anticipi e posticipi dalla quinta alla nona giornata© Juventus FC via Getty Images

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti date e orari di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1 per le giornate dalla quinta alla nona. Tra le squadre coinvolte c’è naturalmente la Juventus Primavera, guidata da mister Simone Padoin, che si prepara ad affrontare un ciclo di partite impegnative ma fondamentali per stabilire le ambizioni stagionali. Dopo un avvio positivo, con quattro punti in tre partite e la prima vittoria contro la Cremonese, i bianconeri sono attesi da sfide contro avversari diretti per la zona alta della classifica. Di seguito la programmazione completa con un focus sulle date, gli orari e i cambi previsti rispetto alla calendarizzazione standard.

Anticipi e posticipi: il programma completo dei bianconeri

Nel dettaglio, la Juventus Primavera disputerà cinque gare distribuite su giorni e orari differenti tra venerdì, sabato e domenica anche in relazionee alle gare di Youth League della formazione bianconera. Uno degli anticipi da sottolineare è quello relativo al Derby d'Italia con l'Inter, in campo nella serata di venerdì sul campo dei nerazzurri. 

Ecco il calendario completo:

  • 5ª giornata: Juventus-Bologna: sabato 20 settembre, ore 15:00
  • 6ª giornata: Inter-Juventus: venerdì 26 settembre, ore 18:30
  • 7ª giornata: Juventus-Lecce: domenica 5 ottobre, ore 11:00
  • 8ª giornata: Monza-Juventus: sabato 18 ottobre, ore 13:00
  • 9ª giornata: Juventus-Lazio: domenica 26 ottobre, ore 11:00

