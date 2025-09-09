Juve, tutto pronto per il debutto in Premier League International Cup: i convocati di Padoin

La Juventus Primavera è pronta a scendere in campo per la Premier League International Cup 2025/26. I bianconeri sono infatti tra le squadre straniere invitate a questo speciale torneo che vedrà affrontarsi alcuni dei migliori vivai d'Europa. L'esordio della squadra guidata da Simone Padoin sarà domani, mercoledì 10 settembre 2025, contro il Leicester per la prima gara della fase a gironi. Per questo sono stati annunciati ufficialmente i convocati che si recheranno in Inghilterra.