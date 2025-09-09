Tuttosport.com

Juve, tutto pronto per il debutto in Premier League International Cup: i convocati di Padoin

La Primavera bianconera si prepara ad affrontare il Leicester nella prima giornata della fase a gironi del torneo
2 min
Juve, tutto pronto per il debutto in Premier League International Cup: i convocati di Padoin© Juventus FC via Getty Images

La Juventus Primavera è pronta a scendere in campo per la Premier League International Cup 2025/26. I bianconeri sono infatti tra le squadre straniere invitate a questo speciale torneo che vedrà affrontarsi alcuni dei migliori vivai d'Europa. L'esordio della squadra guidata da Simone Padoin sarà domani, mercoledì 10 settembre 2025, contro il Leicester per la prima gara della fase a gironi. Per questo sono stati annunciati ufficialmente i convocati che si recheranno in Inghilterra.

Juve U20, i convocati per la Premier League International Cup

Di seguito il comunicato del club bianconero, con la lista dei convocati: "Inizia l'avventura della Juventus nella Premier League International Cup 2025/26: la prima sfida che affronteranno i bianconeri è in programma per domani, mercoledì 10 settembre 2025, in trasferta contro il Leicester alle 21:00 ora italiana".

I CONVOCATI - Amaradio, Badarau, Bellino, Ceppi, Crapisto, De Brul, Djahl, Durmisi, Grelaud, Martinez Crous, Nava, Ngana, Pugno, Savio, Scaglia, Vallana, Van Aarle.

