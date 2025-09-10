Leicester - Juventus Primavera: orario, diretta e dove vederla in streaming   

Quella di questa sera sarà per la Juventus Primavera una prima volta storica. I bianconeri, che dovrebbero essere guidati da Francesco Spanò, collaboratore tecnico di Simone Padoin, rappresenteranno l'Italia nella Premier League International Cup, competizione organizzata per dare visibilità alle migliore realtà del calcio giovanile inglese ed europeo. La prima edizione del torneo è datata 2014 - 2015 ed era composta da 16 squadre, nel corso degli anni la formula è stata allargata addirittura a 32 partecipanti. Nello stesso girone sono state inserite anche West Bromwich, Crystal Palace e Fulham. Tra i convocati, spicca l'assenza di Destiny Elimoghale, impegnato con la Nazionale Under 18 e autore di una doppietta contro la Corea Del Sud in un torneo internazionale disputatosi in Croazia. Altra assenza pesante sarà quella di Gabriele Finocchiaro.