Juventus Primavera-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming 

Inter contro Juve è sempre una partita speciale, anche quando a giocarla sono le squadre Primavera. D'altronde il recente Derby d'Italia in Serie A, finito con un pirotecnico 4-3, ha svegliato ulteriormente (se mai ce ne fosse stato bisogno) la rivalità sportiva tra nerazzurri e bianconeri. E anche ieri, nel confronto al femminile, a vincere sono state le bianconere. La squadra di Padoin proverà a fare altrettanto, anche perché reduce da due ko consecutivi: prima quello con il Genoa, poi la sconfitta casalinga col Bologna. La volontà dunque è quella di vincere, sorpassando proprio l'Inter in classifica, e al contempo provando a risalire nelle zone più nobili della graduatoria.
Juve Primavera, dove vedere la sfida all'Inter
Inter e Juventus Primavera si sfidano al Konami Youth Developement Center venerdì 26 settembre alle ore 18.30. La sfida sarà visibile su SportItalia e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
INTER PRIMAVERA: Farronato, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Hidalgo, Iddrissou, Pinotti, Romano, Bovio, Vukoje, Mackiewicz.
Allenatore: Carbone
JUVE PRIMAVERA: Nava, Rizzo, Boufandar, Leone, Contarini, Mazur, Elimoghale, De Brul, Crapisto, Pugno, Van Aarle.
Allenatore: Padoin
ARBITRO: Spina di Barletta
