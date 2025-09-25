Juventus Primavera-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming 

Inter contro Juve è sempre una partita speciale, anche quando a giocarla sono le squadre Primavera. D'altronde il recente Derby d'Italia in Serie A, finito con un pirotecnico 4-3, ha svegliato ulteriormente (se mai ce ne fosse stato bisogno) la rivalità sportiva tra nerazzurri e bianconeri. E anche ieri, nel confronto al femminile, a vincere sono state le bianconere. La squadra di Padoin proverà a fare altrettanto, anche perché reduce da due ko consecutivi: prima quello con il Genoa, poi la sconfitta casalinga col Bologna. La volontà dunque è quella di vincere, sorpassando proprio l'Inter in classifica, e al contempo provando a risalire nelle zone più nobili della graduatoria.