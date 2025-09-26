Diretta Juve Primavera-Inter: formazioni e risultato in tempo reale

Juve contro Inter è sempre una partita che va oltre i tre punti, una sfida carica di storia e rivalità, anche quando a scendere in campo sono le squadre Primavera. Il recente 4-3 in Serie A ha riacceso, semmai ce ne fosse stato bisogno, l’eterna tensione sportiva tra nerazzurri e bianconeri, confermando quanto questo confronto riesca sempre a regalare spettacolo ed emozioni. Ora tocca ai giovani, con la formazione di Padoin chiamata a reagire dopo due battute d’arresto consecutive: prima la sconfitta contro il Genoa , poi quella casalinga contro il Bologna . La voglia di riscatto è tanta, anche perché una vittoria significherebbe sorpassare proprio l’Inter in classifica e provare a rilanciarsi. In palio non c’è solo il prestigio, ma anche la possibilità di dare una svolta a un inizio di stagione altalenante.

17:45

Inter-Juve Primavera, dove vederla

Il big match tra Inter e Juventus Primavera sarà visibile in diretta su Sportitalia, emittente che detiene i diritti del campionato Primavera 1. La sfida, molto attesa per la qualità delle due rose e per la storica rivalità tra i club, sarà trasmessa in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming gratuito sul sito ufficiale di Sportitalia e tramite la relativa app. Un’occasione imperdibile per seguire da vicino i talenti del futuro in una delle partite più affascinanti della stagione.

17:32

Gli arbitri di Inter-Juve Primavera

A dirigere la sfida sarà l’arbitro Bruno Spina della sezione di Barletta, fischietto giovane ma già abituato a gestire partite di alto livello nel campionato Primavera. Spina sarà affiancato dagli assistenti Federico Linari della sezione di Firenze e Carmine De Vito di quella di Napoli, entrambi con una buona esperienza nel settore giovanile nazionale. La terna arbitrale avrà il compito di mantenere il controllo su una gara che si preannuncia intensa e ricca di duelli, vista la rivalità storica tra le due squadre e l'importanza dei punti in palio in ottica classifica.

17:20

Inter-Juve Primavera, i precedenti

Negli ultimi confronti diretti, la Juventus Primavera ha spesso avuto la meglio sull'Inter. I giovani bianconeri guidati da Padoin sono infatti imbattuti da quattro partite consecutive contro i nerazzurri, una serie positiva iniziata il 21 aprile 2023, composta da due vittorie e due pareggi. Ora l'obiettivo è dare continuità a questo trend e proseguire la scalata in classifica. Considerando l’intero bilancio da quando è stato istituito il campionato di Primavera 1, il confronto tra Juventus e Inter è all’insegna dell’equilibrio. Su 22 partite giocate, i nerazzurri hanno ottenuto 8 vittorie, i bianconeri 6, mentre i pareggi sono stati 8, a conferma di una sfida sempre molto combattuta.

17:10

Come sta l'Inter Primavera

I nerazzurri di Carbone sono reduci da due pareggi in campionato, entrambi senza reti, contro Atalanta in trasferta e Parma in casa, ma hanno già sollevato la Supercoppa Primavera, conquistata un mese fa contro il Cagliari ai rigori. Il match contro la Juve a prescindere dal risultato ha sempre un sapore diverso e un significato potente e un risultato positivo potrebbe mandare un bel messaggio alle dirette concorrenti.

16:55

Elimoghale, Padoin si affida su di lui

In casa Juve, mai come in questa circostanza, occhi puntati su Destiny Elimoghale: il classe 2009 ha già firmato un gol e due assist tra campionato e Youth League ed è tra i profili più promettenti del settore giovanile bianconero. Il talentuoso attaccante si è messo in mostra anche con l'Italia U18, dove ha mostrato anche grandi capacità realizzative.

16:43

Juve, un derby d'Italia per rialzarsi

I bianconeri di Simone Padoin arrivano a questa gara dopo due sconfitte consecutive, contro Bologna in casa e Genoa fuori e soli 4 punti ottenuti in classifica. E nel derby d'Italia contro l'Inter il "talismano" ha bisogno di vedere una scossa da parte dei suoi ragazzi per non perdere il treno delle migliori.

16:39

Primo derby d'Italia anche in Primavera

Dopo il confronto in Serie A tra prime squadre, con la vittoria della Juventus per 4-3 firmata da Adzic, ecco il primo derby d'Italia della stagione anche in Primavera. Padoin spera di poter fare lo stesso di Tudor e magari far brillare qualche ragazzo poco più piccolo o della stessa età del centrocampista montenegrino che ha deciso il match contro la squadra di Chivu.

Konami Youth Developement Center (Milano)