Pagelle Juve Primavera: Rizzo elegante, Leone indomabile. Merola castiga l'Inter

Così come i grandi, festeggiano anche i ragazzi di Padoin: la Juve Primavera batte l'Inter in rimonta e ritrova la vittoria dopo due giornate. Una partita che dimostra i passi in avanti fatti dai giovani bianconeri, che devono fare a meno anche di Elimoghale per infortunio. La squadra nonostante il vantaggio nerazzurro non subisce il contraccolpo psicologico, anzi si mostra matura e la ribalta con Finocchiaro, Rizzo e Merola. Una prestazione di livello da parte di tutti, che permette al tecnico bianconero di respirare dopo un inizio difficile.