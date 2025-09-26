Pagelle Juve Primavera: Rizzo elegante, Leone indomabile. Merola castiga l'Inter

Così come i grandi, festeggiano anche i ragazzi di Padoin: la Juve Primavera batte l'Inter in rimonta e ritrova la vittoria dopo due giornate. Una partita che dimostra i passi in avanti fatti dai giovani bianconeri, che devono fare a meno anche di Elimoghale per infortunio. La squadra nonostante il vantaggio nerazzurro non subisce il contraccolpo psicologico, anzi si mostra matura e la ribalta con Finocchiaro, Rizzo e Merola. Una prestazione di livello da parte di tutti, che permette al tecnico bianconero di respirare dopo un inizio difficile.
Huli moderno, Rizzo una roccia
Huli 6.5: Sempre attento e presente, non può nulla sul gol. Poi con i piedi di un centrocampista dà il via all'azione del tris.
Bamballi 6.5: Fa il braccetto dei nostri giorni e non si limita al compitino. Pulito in costruzione, aggressivo nelle chiusure.
Bassino 6.5: Alza il muro e annulla Pinotti. Comanda la difesa da leader, un'ottima notizia per Padoin.
Rizzo 7: Corona una grande prestazione con un destro al volo da far invidia ai migliori attaccanti.
Leone indomabile, Boufandar preciso
Leone 7: Quando parte sulla fascia gli avversari possono solo guardarlo, è indomabile. Forte nel dribbling e preciso negli assist.
Boufandar 6.5: Dà equilibrio alla squadra e decide il ritmo della sfida.
Milia 6.5: Non si fa notare con grandi giocate, ma tiene compatta la squadra. Fa cadere i riflettori sugli altri.
Contarini 6.5: Vivo a attento in fase di possesso, sempre pronto a buttarsi negli spazi e a sacrificarsi in fase difensiva.
Borasio (dal 92') SV
Finocchiaro imbuca, Djahl fulmine, Merola geometra
Finocchiaro 7.5: Danza sulla trequarti come Bolle in un concerto, sempre pulito. Poi trova l'angolo che dà il via alla rimonta Juve.
Bellino 6.5: Non riesce a mettersi in mostra con giocate personali, ma tiene impegnata la difesa nerazzurra e permette alla squadra di allungarsi.
Biggi 6.5: Un po' impreciso nelle occasioni da gol, ma ci mette anima e cuore. Può migliorare nella gestione.
Merola (dal 61'): Neanche il tempo di entrare in campo e subito è nel vivo del gioco. Prima pesca Rizzo con un angolo perfetto, poi di testa manda l'Inter ko.
Lopez (dal 61') 6 - Non gli arrivano molti palloni ma dà freschezza alla squadra.
Djahl 7 (dal 70'): Padoin lo manda in campo e la Juve trova un marcia in più. Vola sulla fascia e aiuta la squadra a completare la rimonta.
