Pagelle Juve Primavera: Milia impreciso, Huli miracoloso e Tiozzo salvatore

La Juventus Primavera prosegue il buon momento e conquista un punto prezioso in un campo difficile come quello del Monza. Dopo il pareggio spettacolare per 3-3 contro il Lecce, arriva un altro risultato utile: 1-1 contro i brianzoli. L’avvio è positivo per i bianconeri, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato grazie a un colpo di testa di Mout, servito perfettamente da Bagnaschi. In quell’occasione, la difesa juventina si fa sorprendere, con Milia in ritardo sull’inserimento. La reazione della squadra di Padoin non tarda ad arrivare, e porta al gol del pareggio: Biggi appoggia per Tiozzo, che con un destro da fuori batte Strajnar. Prima dell’intervallo ci provano anche Finocchiaro e Leone, ma il portiere del Monza si fa trovare pronto. Nella ripresa le occasioni diminuiscono: Huli è decisivo su Ballabio, mentre Lopez spreca una buona chance. Il pareggio finale rispecchia l’equilibrio visto in campo.
Huli miracoloso, Bamballi attento
Huli 6.5: Poco impegnato per tutto il match, ma risponde presente sul tiro di Ballabio nella ripresa. Con un miracolo dice di no a tiro potente del giocatore brianzolo.
Bamballi 6: dalla sua parte copre bene e non concede spazi agli avversari. Bello il duello con l'avversario designato e spesso lo vince. Nella ripresa si fa vedere spesso anche in avanti con un paio di cross interessanti.
Verde 6: buona prova nel primo tempo, prova anche a farsi vedere in avanti. Da 70' Borasio 6: entra bene con grande concentrazione e sbroglia un paio di situazioni difficili.
Rizzo 5.5: troppo falloso e impreciso, in occasione del gol ha qualche colpa come il compagno che non segue l'inserimento dell'avversario.
Contarini 6: parte un po' timido ma cresce con il passare dei minuti. Bravo in diverse occasioni, soprattutto in chiusura e quando deve creare superiorità in avanti.
Tiozzo salva i suoi, Milia impreciso
Tiozzo 7: bravo in mediana ad aiutare in fase difensiva e a buttarsi in avanti per cercare di creare pericoli. Il suo primo gol in Primavera è un bel destro potente e preciso dal limite dell'area. Dal 83' Merola s.v.
Mazur 6: in mezzo al campo fa sentire la sua fisicità. Vince tanti duelli e recupera un paio di palloni buoni.
Milia 5: molto impreciso nel primo tempo e poi si perde Mout nell'occasione del vantaggio dei brianzoli. Dal 60' Boufandar 6: buon ingresso il suo perché prova a dare più concretezza alla manovra. Un tiro da fuori ma debole e centrale.
Biggi fa assist, Finocchiaro propositivo
Finocchiaro 6.5: Tra i più propositivi della Juve, soprattutto nella prima frazione. Dalla sua parte nascono i pericoli maggiori dalle parti del Monza e soltanto Strajnar gli evita la gioia del gol. Avvia l'azione del pari bianconero.
Leone 6: prova a rendersi pericoloso e sfiora due volte la rete nel primo tempo. Dal 60' Elimoghale 6: qualche buon guizzo e spesso viene anche raddoppiato in marcatura. Aiuta anche in fase difensiva.
Biggi 6.5: poche occasioni per far male ma è bravo nella sponda per Tiozzo in occasione del pari bianconero. Dal 70' Lopez Comellas 5.5: sciupa una ghiotta palla gol con il mancino nel finale, non era facile con l'avversario in pressione ma calcia altissimo da pochi passi.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juventus Primavera prosegue il buon momento e conquista un punto prezioso in un campo difficile come quello del Monza. Dopo il pareggio spettacolare per 3-3 contro il Lecce, arriva un altro risultato utile: 1-1 contro i brianzoli. L’avvio è positivo per i bianconeri, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato grazie a un colpo di testa di Mout, servito perfettamente da Bagnaschi. In quell’occasione, la difesa juventina si fa sorprendere, con Milia in ritardo sull’inserimento. La reazione della squadra di Padoin non tarda ad arrivare, e porta al gol del pareggio: Biggi appoggia per Tiozzo, che con un destro da fuori batte Strajnar. Prima dell’intervallo ci provano anche Finocchiaro e Leone, ma il portiere del Monza si fa trovare pronto. Nella ripresa le occasioni diminuiscono: Huli è decisivo su Ballabio, mentre Lopez spreca una buona chance. Il pareggio finale rispecchia l’equilibrio visto in campo.
Huli miracoloso, Bamballi attento
Huli 6.5: Poco impegnato per tutto il match, ma risponde presente sul tiro di Ballabio nella ripresa. Con un miracolo dice di no a tiro potente del giocatore brianzolo.
Bamballi 6: dalla sua parte copre bene e non concede spazi agli avversari. Bello il duello con l'avversario designato e spesso lo vince. Nella ripresa si fa vedere spesso anche in avanti con un paio di cross interessanti.
Verde 6: buona prova nel primo tempo, prova anche a farsi vedere in avanti. Da 70' Borasio 6: entra bene con grande concentrazione e sbroglia un paio di situazioni difficili.
Rizzo 5.5: troppo falloso e impreciso, in occasione del gol ha qualche colpa come il compagno che non segue l'inserimento dell'avversario.
Contarini 6: parte un po' timido ma cresce con il passare dei minuti. Bravo in diverse occasioni, soprattutto in chiusura e quando deve creare superiorità in avanti.