Pagelle Juve Primavera: Milia impreciso, Huli miracoloso e Tiozzo salvatore

La Juventus Primavera prosegue il buon momento e conquista un punto prezioso in un campo difficile come quello del Monza. Dopo il pareggio spettacolare per 3-3 contro il Lecce, arriva un altro risultato utile: 1-1 contro i brianzoli. L’avvio è positivo per i bianconeri, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato grazie a un colpo di testa di Mout, servito perfettamente da Bagnaschi. In quell’occasione, la difesa juventina si fa sorprendere, con Milia in ritardo sull’inserimento. La reazione della squadra di Padoin non tarda ad arrivare, e porta al gol del pareggio: Biggi appoggia per Tiozzo, che con un destro da fuori batte Strajnar. Prima dell’intervallo ci provano anche Finocchiaro e Leone, ma il portiere del Monza si fa trovare pronto. Nella ripresa le occasioni diminuiscono: Huli è decisivo su Ballabio, mentre Lopez spreca una buona chance. Il pareggio finale rispecchia l’equilibrio visto in campo.