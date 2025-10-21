Elimoghale e Borasio Benit, bis Juve nell'Italia per il Mondiale Under 17: le convocazioni di Favo

Sono 21 i convocati di Massimiliano Favo per il Mondiale U-17 . La competizione si svolgerà in Qatar, con l'Italia che esordirà lunedì 3 novembre ul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha contro i padroni di casa. 19 calciatori sono nati nel 2008, due nel 2009: tra questi Alessandro Arena della Roma e l’ala della Juve Destiny Onoguekhan Elimoghale . L'altro giocatore bianconero convocato è il difensore Borasio Benit , classe 2008. Ecco la lista completa diramata dal CT:

L'elenco dei convocati

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).

Chi sono i giocatori della Juve convocati

Oltre a Destiny Elimoghale, tra i convocati di Favo c'è anche Borasio Benit, giocatore che quest'anno ha giocato due partite con la formazione di Simone Padoin nel campionato Primavera. Entrambi sono giocatori su cui la Juve crede parecchio e che sono già nel giro della nazionale da diverso tempo. Il difensore classe 2008 ha già collezionato 11 presenze tra U-17 e U-18, mentre l'ala bianconera, giocatore più giovane della spedizione azzurra, sono 11 le partite giocate condite da 4 gol. Entrambi si aggregheranno al gruppo il prossimo 27 ottobre a Novarello.