Primavera, Juve-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'antipasto di Juventus-Lazio si apre con la sfida tra le due squadre in Primavera 1, ma a campi invertiti. I giovani, allenati da Padoin, giocheranno a Vinovo la nona giornata di campionato. Una sfida importante per dare continuità agli ultimi risultati: una vittoria (con l'Inter) e due pareggi (Verona e l'ultimo con il Monza), prima del ko in Youth League a Madrid contro il Real. La classifica in questo momento è corta e le due squadre sono divise da appena un punto: un successo vorrebbe dire allontanarsi dalla zona playout e accorciare, invece, sui playoff.
Juve-Lazio, orario e dove vedere la Primavera
La gara tra Juventus e Lazio, valida per la nona giornata del campionato Primavera 1, andrà in scena a Vinovo alle ore 11 di domenica 26 ottobre. La gara sarà tramessa in diretta tv su Sportitalia (Canale 60) oppure in streaming sull'app dedicata scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le probabili formazioni di Juve-Lazio Primavera
Juventus (4-3-2-1): Huli; Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Mazur, Tiozzo, Boufandar; Finocchiaro, Leone; Biggi. All. Padoin
Lazio (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli, Canali; Sulejmani, Cuzzarella. All. Punzi
