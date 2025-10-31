Juve Primavera a Napoli: diretta, orario, probabili formazioni e dove in tv e streaming

La Juventus Primavera attraversa un buon momento. Dopo un avvio di stagione altalenante, i ragazzi di Simone Padoin sembrano aver trovato la giusta continuità: quattro risultati utili consecutivi e la preziosa vittoria contro la Lazio firmata da Finocchiaro hanno ridato fiducia e morale all’ambiente bianconero. Ora, la trasferta di Napoli rappresenta un’occasione importante per proseguire la rincorsa in classifica. I partenopei di Rocco, fanalino di coda con appena quattro punti, saranno un avversario da non sottovalutare ma che offre a Elimoghale e compagni la possibilità concreta di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff e rilanciare con forza le proprie ambizioni stagionali.