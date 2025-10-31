Tuttosport.com

Juve Primavera a Napoli: diretta, orario, probabili formazioni e dove in tv e streaming

I bianconeri di Padoin scendono in campo per dare continuità alla vittoria contro la Lazio
2 min
Juventus Primaveranapoli
Juve Primavera a Napoli: diretta, orario, probabili formazioni e dove in tv e streaming © Juventus FC via Getty Images

La Juventus Primavera attraversa un buon momento. Dopo un avvio di stagione altalenante, i ragazzi di Simone Padoin sembrano aver trovato la giusta continuità: quattro risultati utili consecutivi e la preziosa vittoria contro la Lazio firmata da Finocchiaro hanno ridato fiducia e morale all’ambiente bianconero. Ora, la trasferta di Napoli rappresenta un’occasione importante per proseguire la rincorsa in classifica. I partenopei di Rocco, fanalino di coda con appena quattro punti, saranno un avversario da non sottovalutare ma che offre a Elimoghale e compagni la possibilità concreta di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff e rilanciare con forza le proprie ambizioni stagionali.

Dove vedere Napoli-Juve Primavera

La sfida tra Napoli e Juventus Primavera, valida per la 10ª giornata del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio è atteso per sabato 1 novembre alle ore 11. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Napoli-Juve Primavera, le probabili formazioni

Napoli: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. Allenatore: Rocco.

Juventus (4-3-2-1): Radu; Bamballi, Verde, Bassino, Grelaud; Mazur, Tiozzo, Keutgen; Elimoghale, Merola; Lopez Comellas. Allenatore: Padoin.

Arbitri: Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale (Salerno) e Diego Spatrisano (Cesena).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

