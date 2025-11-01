Juve Primavera, brutto ko a Napoli: 2-0, playoff ancora lontani

Sconfitta inaspettata per la Juve Primavera sul campo del Napoli. Non tanto per aver perso contro l'ultima in classifica, ma perché i bianconeri arrivavano all'appuntamento in un buon momento di forma, ultima la vittoria contro la Lazio di una settimana fa in campionato. I bianconeri, però, non sono in giornata e cadono al 'Piccolo' con un gol per tempo: Saviano apre le danze nella prima frazione e Gorica, entrato da pochissimi minuti, raddoppia e la chiude nella ripresa. Sfortunata anche la Juve con la traversa colpita da Contarini e un paio di occasioni su cui Lattisi si è superato. Il risultato finale dice 2-0 e un ko pesante per la formazione allenata da Padoin.