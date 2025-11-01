Juve Primavera, brutto ko a Napoli: 2-0, playoff ancora lontani

Sconfitta inaspettata per la Juve Primavera sul campo del Napoli. Non tanto per aver perso contro l'ultima in classifica, ma perché i bianconeri arrivavano all'appuntamento in un buon momento di forma, ultima la vittoria contro la Lazio di una settimana fa in campionato. I bianconeri, però, non sono in giornata e cadono al 'Piccolo' con un gol per tempo: Saviano apre le danze nella prima frazione e Gorica, entrato da pochissimi minuti, raddoppia e la chiude nella ripresa. Sfortunata anche la Juve con la traversa colpita da Contarini e un paio di occasioni su cui Lattisi si è superato. Il risultato finale dice 2-0 e un ko pesante per la formazione allenata da Padoin.
Napoli-Juventus, rivivi la diretta
95' - Finisce qui! Il Napoli supera la Juve con il risultato di 2-0. Un gol per tempo basta agli azzurri per vincere e frenare il buon momento dei bianconeri.
90' - Cinque i minuti di recupero.
88' - La Juve ci prova con un colpo di testa di Biggi, Lattisi blocca.
87' - Cambio Napoli: fuori Torre e dentro De Luca.
84' - OCCASIONE JUVE! Rizzo va al tiro a botta sicura da pochi passi, Gambardella salva sulla linea.
80' - Cambio per la Juve: dentro Tiozzo e fuori Keutgen.
76' - TRAVERSA JUVE! Contarini calcia dal limite, il pallone sbatte sulla traversa e poi sulla linea di porta ed esce. Anche sfortunati i bianconeri.
75' - Il Napoli manda in campo Eletto.
73' - Doppio cambio per la Juve: dentro Biggi e Sosna, fuori Durmisi e Merola.
66' - GOL NAPOLI! I cambi danno subito l'effetto sperato agli azzurri: Colella crossa al centro e Gorica di prima intenzione infila Huli. Ammonito anche l'attaccante per essersi tolto la maglietta.
63' - Doppio cambio Napoli: dentro Gorica e Genovese, fuori Lo Scalzo e Saviano.
60' - Cambio per la Juve: fuori Finocchiaro e dentro Lopez.
59' - Pericolosa la Juventus! È Finocchiaro a provarci ma il suo destro a giro termina alto.
54' - Occasione Juve! Bamballi da due passi viene chiuso dalla difesa azzurra e non trova la porta.
50' - Bianconeri in campo in questo secondo tempo con un piglio diverso.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio per la Juve: dentro Repciuc e fuori Leone.
INTERVALLO
45' - Termina la prima frazione: Napoli avanti con la rete di Saviano, la Juve parte bene e poi sbaglia tanto.
42' - Ammonito Milia della Juve: il centrocampista bianconero frena la ripartenza di Colella.
37' - Milia prova la conclusione dalla distanza ma il suo destro è poco preciso e termina fuori.
33' - La Juve prova a farsi vedere in avanti ma in questo momento il Napoli chiude bene gli spazi. Imprecisi i bianconeri negli ultimi venti metri.
30' - Alla mezz'ora la Juve Primavera è sotto al 'Piccolo' contro il Napoli.
25' - La Juve ora prova a gettarsi in avanti alla ricerca del pari.
20' - GOL NAPOLI! Bellissima giocata in area di Saviano, difesa della Juve un po' molle nella marcatura, con l'attaccante che si gira e col destro infila Huli.
17' - Ancora Juve in avanti! Finocchiaro duetta con Merola, queest'ultimo calcia con il mancino ma senza inquadrare la porta.
11' - MIRACOLOSO HULI! Il portiere bianconero si supera sul tiro ravvicinato di Raggioli e riesce a deviare in angolo.
6' - Doppia occasione Juve! Verde si sgancia dalla difesa e va alla conclusione con il destro, Lattisi devia ma l'azione prosegue. Il pallone arriva sui piedi di Merola che prova il tiro e la deviazione mette fuori causa il portiere azzurro con il primo angolo per i bianconeri.
4' - Attacca il Napoli: Cimmaruta prova la conclusione dal limite e poi lamenta un tocco di mano in area da parte di un giocatore della Juventus. L'arbitro lascia proseguire.
1' - Iniziata la sfida tra Napoli e Juventus.
Dove vedere Napoli-Juve Primavera
La sfida tra Napoli e Juventus Primavera, valida per la 10ª giornata del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio è atteso per sabato 1 novembre alle ore 11. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.
Napoli-Juve Primavera, le formazioni ufficiali
Napoli: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Saviano. A disposizione: Spinelli, De Luca, Smeraldi, Anic, Favicchio, Eletto, Goricak, De Martino, Barido, Genovese, Esposito. Allenatore: Rocco.
Juventus (4-3-2-1): Huli; Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Milla, Leone, Keutgen; Finocchiaro, Merola, Durmisi. A disposizione: Radu, Biggi, Vallana, Bellino, Bassino, Grelaud, Tiozzo, De Brul, Lopez Comellas, Repciuc, Sosna. Allenatore: Padoin.
Arbitri: Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale (Salerno) e Diego Spatrisano (Cesena).
