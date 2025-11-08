Primavera Juve col Milan: diretta, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli e il pareggio shock per 2-2 contro lo Sporting in Youth League, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo. I giovani bianconeri di Padoin, infatti, sfidano il Milan con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. L'U20 della Vecchia Signora è al momento a quota 12 punti dopo 10 giornate: servirà una vittoria per provare a risalire la classifica. Dall'altra parte troveranno una squadra in buona forma, reduce da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite giocate e che non perde dal 31 agosto. Per i bianconeri non sarà facile.
Dove vedere Milan-Juve Primavera
La sfida tra Milan e Juventus Primavera, valida per l'11ª giornata del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio è atteso per sabato 8 novembre alle ore 13:00. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.
Milan-Juve Primavera, le probabili formazioni
Milan (4-3-3): Bianchi; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. Allenatore: Giovanni Renna
Juventus (4-3-2-1): Huli; Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Milla, Leone, Keutgen; Finocchiaro, Merola, Durmisi. Allenatore: Padoin.
