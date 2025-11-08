Primavera Juve col Milan: diretta, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli e il pareggio shock per 2-2 contro lo Sporting in Youth League, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo. I giovani bianconeri di Padoin, infatti, sfidano il Milan con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. L'U20 della Vecchia Signora è al momento a quota 12 punti dopo 10 giornate: servirà una vittoria per provare a risalire la classifica. Dall'altra parte troveranno una squadra in buona forma, reduce da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite giocate e che non perde dal 31 agosto. Per i bianconeri non sarà facile.