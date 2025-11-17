Juve Primavera, anticipi e posticipi dalla 18ª alla 22ª giornata: a gennaio il derby d'Italia

La Juve Primavera sta lavorando, senza i nazionali, in questa sosta per riprendere il cammino in campionato e provare a dare continuità al successo sul Milan. Nell'ultimo turno, infatti, i bianconeri sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale contro i rossoneri e a portare a casa tre punti importanti per la classifica con il risultato di 2-1. Decisive le reti di Grelaud e Biggi, ma ora è tempo di guardare avanti e la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1.
Juve Primavera, date e orari dalla 18ª alla 22ª giornataa
La Lega Serie A comunica la programmazione che riguarderà le sfide dei ragazzi allenati da mister Simone Padoin per quanto riguarda le giornate dalla 18ª alla 22ª. Il calendario della Juventus:
- 18ª giornata: Juventus-Parma | Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 11:00
- 19ª giornata: Fiorentina-Juventus | Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 11:00
- 20ª giornata: Juventus-Inter | Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 13:00
- 21ª giornata: Lecce-Juventus | Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 12:00
- 22ª giornata: Juventus-Napoli | Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 11:00
