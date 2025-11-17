Juve Primavera, anticipi e posticipi dalla 18ª alla 22ª giornata: a gennaio il derby d'Italia

La Juve Primavera sta lavorando, senza i nazionali, in questa sosta per riprendere il cammino in campionato e provare a dare continuità al successo sul Milan. Nell'ultimo turno, infatti, i bianconeri sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale contro i rossoneri e a portare a casa tre punti importanti per la classifica con il risultato di 2-1. Decisive le reti di Grelaud e Biggi, ma ora è tempo di guardare avanti e la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1.