Juve Primavera, anticipi e posticipi dalla 18ª alla 22ª giornata: a gennaio il derby d'Italia

In attesa del ritorno in campo dopo la sosta per la nazionali, ecco le date e gli orari in cui saranno impegnati i bianconeri nel nuovo anno
2 min
Juve PrimaveraAnticipiPosticipi
Juve Primavera, anticipi e posticipi dalla 18ª alla 22ª giornata: a gennaio il derby d'Italia © Juventus FC via Getty Images

La Juve Primavera sta lavorando, senza i nazionali, in questa sosta per riprendere il cammino in campionato e provare a dare continuità al successo sul Milan. Nell'ultimo turno, infatti, i bianconeri sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale contro i rossoneri e a portare a casa tre punti importanti per la classifica con il risultato di 2-1. Decisive le reti di Grelaud e Biggi, ma ora è tempo di guardare avanti e la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1.

Juve Primavera, date e orari dalla 18ª alla 22ª giornataa

La Lega Serie A comunica la programmazione che riguarderà le sfide dei ragazzi allenati da mister Simone Padoin per quanto riguarda le giornate dalla 18ª alla 22ª. Il calendario della Juventus

  • 18ª giornata: Juventus-Parma | Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 11:00
  • 19ª giornata: Fiorentina-Juventus | Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 11:00
  • 20ª giornata: Juventus-Inter | Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 13:00
  • 21ª giornata: Lecce-Juventus | Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 12:00
  • 22ª giornata: Juventus-Napoli | Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 11:00

