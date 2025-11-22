Juventus Primavera-Roma: diretta, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria in rimonta contro il Milan , la Juve Primavera si prepara a toranre in campo. Sabato 22 novembre alle 13:00, infatti, i ragazzi di Padoin si preparano a sfidare la Roma , sfida valida per la dodicesima giornata di campionato. Per i giovani bianconeri si prospetta una partita particolarmente difficile , contro una delle migliori squadre in Italia. I giallorossi, infatti, sono secondi in classifica con 23 punti mentre la Juve è tredicesima con 15 . Una distanza importante, che la squadra di Padoin proverà a colmare cercando di portare a casa un'altra vittoria.

Dove vedere Juventus Primavera-Roma

La sfida tra Juventus Primavera e Roma, valida per l'12ª giornata del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio è atteso per sabato 22 novembre alle ore 13:00. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Juventus Primavera-Roma, le probabili formazioni

Juventus: Radu, Bamballi, Rizzo, Keutgen, Lopez, Finocchiaro, Verde, Vallana, Bassino, Grelaud, Tiozzo. Allenatore: Padoin

ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Nardin; Sangarè, Romano, Bah, Cama; Di Nunzio, Della Rocca; Paratici. Allenatore: Guidi

