Elimoghale, mentalità Juve: "Ho capito che la testa vale quanto le gambe". Su Neymar e Leao...

Elimoghale non corre: danza. E un nome che sembra essere una premonizione: Destiny. Ogni tocco, ogni scatto, sembra scritto da un destino che conosce già il finale. Nel caldo di Doha, ai Mondiali U17, ha illuminato un sogno azzurro ancora acerbo, chiudendo al terzo posto la rassegna iridata. Sotto età, sopra la media: l’Italia ha scoperto un talento. Con la Juventus, poi, quel talento diventa scintilla, promessa, futuro. C’è qualcosa nei suoi movimenti che parla di coraggio, di libertà. Forse è l’eco di Leao, forse l’ombra di Neymar: lui li osserva, li studia. Ma il resto è tutto suo, autentico, sorprendente. Predestinato, dicono in molti. Lui sorride, abbassa lo sguardo, e ripete: "Penso solo a migliorare".
Elimoghale e il talento in Italia
'In Italia non ci sono più giovani talentuosi'. Una frase che si sente spesso, pronunciata da chi, forse, non riesce a guardare oltre o non ha mai guardato il calcio giovanile: "Ci sono tantissimi ragazzi forti, magari solo meno visibili". A dirlo è proprio il classe 2009 della Juventus a SkySport Insider. E il segreto di chi ha vestito l'azzurro è quello di "aver avuto l'occasione di dimostrarlo: lavoriamo tanto, siamo affamati e ci sosteniamo. Quando ti senti parte di un gruppo è la normalità e così anche il talento viene fuori più facilmente". E a chi gli chiede se i giovani debbano avere più spazio, lui risponde: "I giovani hanno tanto da dare e meritano spazio per crescere e dimostrare le loro qualità. Opportunità e non regali. Bisogna distinguere tra giocatori forti o meno, a prescindere dall'età".
L'Italia e i Mondiali U17
Poi Elimoghale racconta delle sue sensazioni sui Mondiali U17: "Ti senti al centro del mondo. Come lo viviamo? In modo normale: ridiamo, ascoltiamo musica e stiamo insieme, ma allo stesso tempo sentiamo forte la responsabilità di rappresentare il Paese. Tutto questo ci ha unito ancora di più e in campo si è visto". Sul percorso fatto: "Non avevo dubbi sul fatto che il nostro gruppo fosse forte e che avremmo fatto bene in campo. Fin dall’inizio, con grande umiltà, siamo sempre stati consapevoli del nostro valore e di poterlo dimostrare contro chiunque". Sul vestire la maglia azzurra: "Orgoglio e responsabilità. È come se ti ricordasse da dove vieni e quanto devi dare per onorarla".
Gli inizi con il calcio e la famiglia
L'attaccante bianconero racconta i suoi inizi: "Ho iniziato da bambino come tanti. Passavo tutto il giorno con il pallone a giocare sotto casa con i miei amici. Non importava il caldo, il freddo o l’orario… appena avevamo un minuto libero, eravamo lì a correre e a inventarci partite infinite. È da quei momenti che è nata la mia passione". E sulla famiglia: "È stata ed è tutto. Mi ha insegnato disciplina e rispetto. Anche quando era difficile, non mi hanno mai permesso di mollare". Destiny si racconta fuori dal campo: "Amo la musica, passo il tempo con amici e famiglia. Mi piace stare in tranquillità. Il calcio è la mia vita ma non è soltanto quello". E sul significato di calcio dice "è casa. Il posto dove mi sento me stesso. Prima della gara cerco di isolarmi un po', metto la musica e provo a visualizzare giocate, situazioni e quel che vorrei fare. Questo mi aiuta a trovare la concentrazione giusta".
Le difficoltà, gli idoli Leao e Neymar
Sulle difficoltà Elimoghale risponde: "Prima li vivo e poi li analizzo. Mi fermo, respito e ripeto 'se tutto fosse facile, non sarebbe speciale'. Le difficoltà sono occasioni per diventare più forte". E aggiunge: "No, non ho mai pensato che il calcio non facesse per me. Mai messo in dubbio che questa fosse la mia strada, è quel che amo fare". Sulle caratteristiche: "Sono un esterno offensivo che punta l’uomo e ama rendersi utile alla squadra in attacco. Mi piace saltare l’avversario, creare spazi e occasioni per i compagni, e contribuire al gioco collettivo. I miei punti di forza sono la velocità, il dribbling e il cambio di ritmo, ma sto lavorando per migliorare sotto ogni aspetto". E anche su gli idoli ha le idee chiare: "Neymar e Leao sono i miei idoli, per la loro tecnica, velocità e capacità di cambiare le partite. Io però sono solo un ragazzo che ama il calcio e ha ancora tantissimo da imparare. Il mio obiettivo è crescere e migliorare in ogni aspetto del gioco, senza pensare a paragoni con giocatori come loro che al momento non hanno senso".
La Juve, il futuro e la mentalità
Giovani, anzi giovanissimo ma con tanta voglia di futuro: "Sogno l’esordio in Serie A. Poi la Champions, i Mondiali e gli Europei con la Nazionale. Non corro: voglio fare ogni passo nel modo giusto, ma non voglio pormi dei limiti nei miei sogni". La pressione di essere un predestinato: "Lavoro ogni giorno e resto concentrato sul presente. Il resto non mi interessa. Preferisco fare le cose un passo alla volta". A chiudere sulla possibilità di parlare con giocatori della Juve o della Nazionale: "Qualche scambio l’ho avuto. La cosa che colpisce è che parlano tanto di mentalità. Non ti dicono solo ‘allenati forte’, ma ‘pensa giusto’. Ho capito che la testa vale quanto le gambe". Nessuna pressione per lui, ma possiede già tutte le qualità per puntare in alto. 'What's his Destiny?'... Qual è il suo destino? Solo il tempo potrà dirlo, ma le premesse sono più che promettenti.
