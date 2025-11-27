Elimoghale, mentalità Juve: "Ho capito che la testa vale quanto le gambe". Su Neymar e Leao...

Elimoghale non corre: danza. E un nome che sembra essere una premonizione: Destiny . Ogni tocco, ogni scatto, sembra scritto da un destino che conosce già il finale. Nel caldo di Doha, ai Mondiali U17 , ha illuminato un sogno azzurro ancora acerbo , chiudendo al terzo posto la rassegna iridata. Sotto età, sopra la media: l’ Italia ha scoperto un talento. Con la Juventus , poi, quel talento diventa scintilla, promessa, futuro. C’è qualcosa nei suoi movimenti che parla di coraggio, di libertà. Forse è l’eco di Leao , forse l’ombra di Neymar : lui li osserva, li studia. Ma il resto è tutto suo, autentico, sorprendente. Predestinato, dicono in molti. Lui sorride, abbassa lo sguardo, e ripete: "Penso solo a migliorare".

Elimoghale e il talento in Italia

'In Italia non ci sono più giovani talentuosi'. Una frase che si sente spesso, pronunciata da chi, forse, non riesce a guardare oltre o non ha mai guardato il calcio giovanile: "Ci sono tantissimi ragazzi forti, magari solo meno visibili". A dirlo è proprio il classe 2009 della Juventus a SkySport Insider. E il segreto di chi ha vestito l'azzurro è quello di "aver avuto l'occasione di dimostrarlo: lavoriamo tanto, siamo affamati e ci sosteniamo. Quando ti senti parte di un gruppo è la normalità e così anche il talento viene fuori più facilmente". E a chi gli chiede se i giovani debbano avere più spazio, lui risponde: "I giovani hanno tanto da dare e meritano spazio per crescere e dimostrare le loro qualità. Opportunità e non regali. Bisogna distinguere tra giocatori forti o meno, a prescindere dall'età".

L'Italia e i Mondiali U17

Poi Elimoghale racconta delle sue sensazioni sui Mondiali U17: "Ti senti al centro del mondo. Come lo viviamo? In modo normale: ridiamo, ascoltiamo musica e stiamo insieme, ma allo stesso tempo sentiamo forte la responsabilità di rappresentare il Paese. Tutto questo ci ha unito ancora di più e in campo si è visto". Sul percorso fatto: "Non avevo dubbi sul fatto che il nostro gruppo fosse forte e che avremmo fatto bene in campo. Fin dall’inizio, con grande umiltà, siamo sempre stati consapevoli del nostro valore e di poterlo dimostrare contro chiunque". Sul vestire la maglia azzurra: "Orgoglio e responsabilità. È come se ti ricordasse da dove vieni e quanto devi dare per onorarla".