Primavera Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio contro il Cagliari, la Juve Primavera di Padoin si prepara ad ospitare il Torino al campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo, match valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Per i giovani bianconeri vincere sarà fondamentale: un derby è pur sempre un derby. La squadra di Padoin è al momento dodicesima in classifica con 19 punti in 13 partite e vorrà quindi vincere per avvicinarsi alla Fiorentina al primo posto. I giovani granata, invece, stanno vivendo un periodo di crisi e sono al momento in penultima posizione e rischiano la retrocessione in Primavera 2.
Juve Primavera-Torino, dove vedere la partita
La sfida tra Juventus Primavera e Torino, in programma sabato 6 dicembre a partire dalle ore 11, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
Juve Primavera: Huli, Bamballi, Rizzo, Verde, Grelaud; Milia, Keutgen, Vallana; Leone, Merola; Biggi. All. Padoin
Torino Primavera: Santer; Perez, Bonadiman, Desole; Gatto, Sabone, Liema Olinga, Brzyski, Camatta; Zeppieri, Carvalho. All. Baldini
