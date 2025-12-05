Primavera Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio contro il Cagliari, la Juve Primavera di Padoin si prepara ad ospitare il Torino al campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo, match valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Per i giovani bianconeri vincere sarà fondamentale: un derby è pur sempre un derby. La squadra di Padoin è al momento dodicesima in classifica con 19 punti in 13 partite e vorrà quindi vincere per avvicinarsi alla Fiorentina al primo posto. I giovani granata, invece, stanno vivendo un periodo di crisi e sono al momento in penultima posizione e rischiano la retrocessione in Primavera 2.