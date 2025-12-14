Juve Primavera, non riesce il sorpasso al Verona: Biggi illude, è 1-1 con l'Hellas

Alla Juve Primavera non riesce il sorpasso in classifica sul Verona perché lo scontro diretto tra le due formazioni termina con il risultato di parità. Succede tutto nella prima frazione i bianconeri più vivaci in avvio che trovano il vantaggio con la deviazione di Biggi sul cross di Bamballi. Il ritmo della squadra di Padoin cala, si alza quello degli scaligeri. Un paio di situazioni pericolose con Akalé prima di trovare il pari proprio con l'attaccante, bravo a farsi trovare in velocità, superare il diretto avversario e mettere il pallone alle spalle di Huli. Nella ripresa poche emozioni se non un paio di conclusioni velenose di Lopez e Merola, ma è bravo Castagnini a dire di no. Altro 1-1 per la Juve dopo quello nel derby contro il Torino.