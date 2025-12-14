Juve Primavera, non riesce il sorpasso al Verona: Biggi illude, è 1-1 con l'Hellas

Alla Juve Primavera non riesce il sorpasso in classifica sul Verona perché lo scontro diretto tra le due formazioni termina con il risultato di parità. Succede tutto nella prima frazione i bianconeri più vivaci in avvio che trovano il vantaggio con la deviazione di Biggi sul cross di Bamballi. Il ritmo della squadra di Padoin cala, si alza quello degli scaligeri. Un paio di situazioni pericolose con Akalé prima di trovare il pari proprio con l'attaccante, bravo a farsi trovare in velocità, superare il diretto avversario e mettere il pallone alle spalle di Huli. Nella ripresa poche emozioni se non un paio di conclusioni velenose di Lopez e Merola, ma è bravo Castagnini a dire di no. Altro 1-1 per la Juve dopo quello nel derby contro il Torino.
Verona-Juve Primavera, rivivi la diretta
95' - Termina la sfida all'Olivieri: Akalé risponde a Biggi, un punto a testa tra Verona e Juve.
90' - Cinque i minuti di recupero.
89' - Ultimo cambio per il Verona: dentro Casagrande per Vermesan.
87' - Milia ci prova dalla distanza, tiro deviato in angolo. Cambio per il Verona: dentro Mussola per Monticelli.
84' - OCCASIONE JUVE! Grande risposta di Castagnini sul tiro potente di Lopez.
79' - Doppio cambio per il Verona: dentro De Rossi e Tagne, fuori Barry e Martini.
77' - Doppio cambio per la Juve: dentro Repciuc e Finocchiaro, fuori Merola e Bamballi.
73' - Il Verona ci prova: Szimionas calcia da fuori, pallone alto.
68' - Grande equilibrio sin qui in questo secondo tempo.
65' - Primo cambio per la Juve: dentro Lopez per Biggi.
61' - Gioco fermo in questo momento: Peci e Grelaud restano a terra con gli staff medici in campo.
59' - MEROLA! L'attaccante della Juve lascia partire un tiro potente dalla distanza, ma Castagnini gli nega il gol.
53' - OCCASIONE JUVE! Bamballi sciupa tutto da pochi passi sulla spizzata di Biggi, il tiro dell'esterno termina altissimo.
50' - Gara vivace in questo secondo tempo. La Juve prova a farsi vedere nuovamente in avanti.
46' - Iniziata la ripresa. Nessun cambio per le due formazioni.
INTERVALLO
45' - Termina la prima frazione: la Juve va in vantaggio e poi si fa riprendere dal Verona.
42' - OCCASIONE VERONA! Barry crossa al centro, Martini arriva in tuffo e spedisce alto.
34' - GOL VERONA! Akalé è bravo a sfruttare la sua velocità, saltare il diretto avversario e davanti a Huli insaccare l'1-1.
31' - Monticelli prova la conclusione dalla distanza, pallone alto.
28' - Occasione Verona! Akalé, tutto solo, colpisce la palla di testa ma non trova la porta.
25' - Prova a farsi vedere in avanti il Verona, una reazione dopo il gol subito.
20' - GOL JUVENTUS! Era nell'aria ed è arrivato: i bianconeri passano in vantaggio con il tocco di Biggi sull'assist di Bamballi, Castagnini non perfetto.
13' - OCCASIONE JUVE! Bamballi crossa al centro per Biggi che anticipa l'avversario ma non trova la porta di pochissimo.
12' - Ottimo avvio della Juventus, sempre in pressing offensivo con il Verona in difficoltà a uscire dalla propria metà campo.
7' - Occasione Juve! Ancora Bamballi ma è poco preciso anche questa volta con il tiro alto.
3' - Ci prova Bamballi al volo, conclusione centrale.
1' - Iniziato il match tra Verona e Juve con il primo possesso dei bianconeri.
Verona-Juve Primavera, dove vedere la partita
La sfida tra Verona e Juventus Primavera, in programma domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10:45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus
HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Kurti, Popovic; Martini, Szimionas, Peci, Monticelli, Barry; Vermesan, Akale. A disposizione: Tommasi, Garofalo, Vapore, Murati, De Rossi, Zanin, Stella, Tagne, Yildiz, Mussola, Casagrande. Allenatore: Paolo Sammarco
JUVENTUS: Huli; Bamballi, Rizzo, Milia, Biggi, Keutgen, Verde, Merola, Grelaud, Tiozzo, Van Aarle. A disposizione: Nava, Boufander, Lopez, Finocchiaro, Badarau, Contarini, Sylla, Ceppi, Elimoghale, De Brul, Repciuc. Allenatore: Simone Padoin
Arbitro: Francesco Aloise (Sez. AIA di Voghera)
