Verona-Juve Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming in tempo reale

I giovani bianconeri di Padoin vogliono tornare a vincere per accorciare in classifica
2 min
Hellas Veronaprimaverajuve
Verona-Juve Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming in tempo reale© Juventus FC via Getty Images

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino, la Juve Primavera di prepara a tornare in campo nel campionato Primavera. La squadra di Padoin nella quindicesima giornata, infatti, affronta l'Hellas Verona in una sfida da vincere a ogni costo. I gialloblù sono infatti a quota 22 punti mentre i bianconeri a 20: batterli vorrebbe quindi dire superarli in classifica e avvicinarsi ancora di più alla zona playoff, che al momento dista 4 punti. Per i giovani bianconeri non sarà una partita facile, ma servirà una grande prestazione per ritrovare la vittoria, che manca dallo scorso 22 novembre nel match contro la Roma.

Verona-Juve Primavera, dove vedere la partita

La sfida tra Verona Juventus Primavera, in programma domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10:45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Verona Primavera: Castagnini; Feola, Popovic, Tagne; Martini, Szimionas, Yildiz, Pavanati, Monticelli; Vermesan, Akale. All. Sammarco.

Juve Primavera: Nava; Badarau, Rizzo, Verde; Bamballi, Keutgen, Vallana, Grelaud; Merola, Finocchiaro; Lopez. All. Padoin. 

