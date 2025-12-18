Juve-Cesena: orario, diretta e dove vedere in tv e in streaming la Primavera in tempo reale

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo. Il prossimo avversario della squadra di Padoin è il Cesena, squadra che al momento ha 4 punti di vantaggio in classifica sui giovani bianconeri. La Juve, che è reduce da tre pareggi consecutivi, vorrà quindi portare a casa una vittoria, che manca dalla sfida contro la Roma dello scorso 22 novembre. Battere il Cesena, però, non sarà facile, anche se la formazione di mister Campedelli non sta vivendo un grande momento di forma: soltano una vittoria nelle ultime 5 partite giocate del campionato Primavera 1.