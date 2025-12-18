Tuttosport.com
Juve-Cesena: orario, diretta e dove vedere in tv e in streaming la Primavera in tempo reale

I giovani bianconeri di Padoin vogliono tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi in campionato
2 min
JuventusprimaveraCesena
Juve-Cesena: orario, diretta e dove vedere in tv e in streaming la Primavera in tempo reale© Juventus FC via Getty Images

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo. Il prossimo avversario della squadra di Padoin è il Cesena, squadra che al momento ha 4 punti di vantaggio in classifica sui giovani bianconeri. La Juve, che è reduce da tre pareggi consecutivi, vorrà quindi portare a casa una vittoria, che manca dalla sfida contro la Roma dello scorso 22 novembre. Battere il Cesena, però, non sarà facile, anche se la formazione di mister Campedelli non sta vivendo un grande momento di forma: soltano una vittoria nelle ultime 5 partite giocate del campionato Primavera 1.

Juve Primavera-Cesena, dove vedere la partita

La sfida tra Juventus Primavera e Cesena, in programma giovedì 18 dicembre a partire dalle ore 14:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS: Huli; Bamballi, Rizzo, Milia, Biggi, Keutgen, Verde, Merola, Grelaud, Tiozzo, Van Aarle. Allenatore: Simone Padoin

CESENA: Fontana, Bertaccini, Carbone, Casadei, Domeniconi, Galvagno, Kebbeh, Marini, Mattioli, Rossetti, Tosku. Allenatore: Campedelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

