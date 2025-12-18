Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica

Si chiude, dopo cinque risultati utili consecutivi, la striscia positiva della Juve Primavera in campionato, ultimo l'1-1 col Verona. Un brutto ko a Vinovo contro il Cesena che, con questi tre punti, vola al secondo posto in classifica. Il risultato finale è di 2-0, tutto nel primo tempo dove, con grande merito, i romagnoli riescono a scardinare la difesa dei giovani bianconeri, prima con la girata di Rossetti e poi con la volée di Domeniconi. Oltre a questo anche due pali colpiti dagli ospiti con Tosku e Galvagno. La Juve di Padoin prova a creare qualche occasione pericolosa ma è poco precisa negli ultimi metri, sia per l'ultimo passaggio e sia per le conclusioni verso la porta. Ora c'è subito da mettersi alle spalle il ko e pensare alla prossima sfida, quella contro l'Atalanta di lunedì 22 dicembre alle ore 13:00 a Zingonia.
Primavera, Juve-Cesena: rivivi la diretta
94' - Finisce qui a Vinovo: il Cesena vince 2-0 sulla Juventus e vola al secondo posto. Bianconeri ora distanti 5 punti dalla zona playoff.
92' - Biggi, imbeccato da Merola, non colpisce bene il pallone e chiude un'altra potenziale occasione per la Juve.
90' - Quattro i minuti di recupero.
88' - Pressing offensivo della Juve che prova il tutto per tutto, ma il Cesena si difende bene e riparte creando qualche difficoltà.
87' - Per il Cesena dentro Ridolfi e fuori Mattioli.
83' - Fuori Tiozzo e dentro Djahl per la Juve.
81' - Cambio per il Cesena: fuori Tosku, dentro Sanaj.
80' - OCCASIONE JUVE! Grandissima conclusione di Tiozzo dalla distanza, il suo destro finisce di pochissimo fuori.
75' - PALO CESENA! Ancora Galvagno, stavolta di testa, ma il suo tiro si stampa sul montante e la difesa libera.
74' - Subito pericoloso Galvagno, il suo mancino è fuori di pochissimo con Huli in traettoria.
72' - Doppio cambio per il Cesena: dentro Berti e Galvagno, fuori Papa Wade e Rossetti. Doppio cambio per la Juve: Contarini per Grelaud e Repciuc per Van Aarle.
66' - OCCASIONE CESENA! Tosku fa tutto bene, salta un paio di avversari e poi calcia male con il mancino.
59 ' - Doppio cambio per la Juve: fuori Leone e Boufandar, dentro Lopez e Merola.
58' - Keutgen calcia da fuori ma senza trovare la porta.
52' - Progressione impressionante di Papa Wade che si fa tutto il campo palla al piede e poi viene chiuso bene dalla difesa della Juve.
48' - Reclama un rigore la Juventus per un tocco con il braccio in area da parte di un giocatore del Cesena ma per l'arbitro è tutto regolare e lascia proseguire.
46' - Iniziata la ripresa. Nessun cambio per le due formazioni.
INTERVALLO
45' - Termina la prima frazione con il Cesena avanti per 2-0 sulla Juventus.
44' - GOL CESENA! Domeniconi trova l'angolo giusto con il destro al volo e supera ancora Huli.
40' - La Juve riesce ad arrivare nell'area di rigore avversaria ma spesso è poco precisa nell'ultimo passaggio o nella conclusione.
36' - OCCASIONE JUVE! Finocchiaro sciupa una grossa palla gol, il suo mancino è quasi strozzato e la difesa del Cesena riesce a deviare allontanando la minaccia.
34' - Finocchiaro mette in mezzo un pallone velenoso ma è bravo Fontana a capire il rimbalzo e a bloccare.
30' - GOL CESENA! Azione proungata dentro l'area della Juventus con Rossetti bravo a proteggere il pallone, a girarsi e trafiggere Huli.
22' - C'è grande equilibrio in questa prima parte di gara tra le due formazioni.
17' - Finocchiaro recupera il pallone e va alla conclusione dalla distanza, tiro poco preciso. Poi si scusa con i compagni.
14' - TRAVERSA CESENA! Azione in ripartenza per i romagnoli che arrivano alla conclusione in area con Tosku, bravo a trovare spazio e meno nel cogliere il montante superiore.
13' - PERICOLOSO BOUFANDAR! Ancora in pressing la Juve che sta alzando il ritmo, il centrocampista va alla conclusione da fuori ma non inquadra la porta.
10' - OCCASIONE JUVE! Eccolo il primo squillo della gara per i padroni di casa con Grelaud bravo a trovare spazio e a calciare in diagonale con il mancino, pallone fuori di poco.
5' - Fase di studio iniziale per le due squadre. Tanto possesso per il momento e poche iniziative nell'andare a cercare spazi per far male. C'è grande attenzione in fase difensiva da ambo le parti.
1' - Iniziata la sfida. Primo possesso per il Cesena.
Juve Primavera-Cesena, dove vedere la partita
La sfida tra Juventus Primavera e Cesena, in programma giovedì 18 dicembre a partire dalle ore 14:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS: Huli, Van Aarle, Rizzo, Verde, Grelaud; Keutgen, Boufandar, Tiozzo; Leone, Finocchiaro; Biggi. A disp.: Nava, Lopez, Badarau, Contarini, Vallana, Djahl, Sylla, Merola, Bellino, Bassino, Repciuc. Allenatore: Simone Padoin
CESENA: Fontana, Bertaccini, Carbone, Casadei, Domeniconi, Bertaccini, Kebbeh, Wade, Mattioli, Rossetti, Tosku. A disp.: Dorigo, Antonini, Galvagno, Marini, Ridolfi, Sanaj, Poletti, Berti, Biguzzi, Abbondanza, Ricci. Allenatore: Campedelli
