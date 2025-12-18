Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica

Si chiude, dopo cinque risultati utili consecutivi, la striscia positiva della Juve Primavera in campionato, ultimo l'1-1 col Verona. Un brutto ko a Vinovo contro il Cesena che, con questi tre punti, vola al secondo posto in classifica. Il risultato finale è di 2-0, tutto nel primo tempo dove, con grande merito, i romagnoli riescono a scardinare la difesa dei giovani bianconeri, prima con la girata di Rossetti e poi con la volée di Domeniconi. Oltre a questo anche due pali colpiti dagli ospiti con Tosku e Galvagno. La Juve di Padoin prova a creare qualche occasione pericolosa ma è poco precisa negli ultimi metri, sia per l'ultimo passaggio e sia per le conclusioni verso la porta. Ora c'è subito da mettersi alle spalle il ko e pensare alla prossima sfida, quella contro l'Atalanta di lunedì 22 dicembre alle ore 13:00 a Zingonia.