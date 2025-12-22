Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale

La Juve Primavera vuole riprendere il cammino verso i playoff dopo lo stop subito nell'ultimo turno contro il Cesena. Una sconfitta che ha interrotto la striscia di cinque risultati utili consecutivi e ha allontanato i giovani bianconeri dal sesto posto. A distanza di pochi giorni, però, c'è subito la possibilità di rifarsi anche se contro l'Atalanta, in trasferta, non sarà certo semplice. I bergamaschi sono al momento settimi con 26 punti, cinque in più della Juve allenata da Padoin, motivo per cui la gara assume contorni importanti proprio per ridurre il gap.
Primavera, Atalanta-Juve: orario e dove vederla
La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni di Atalanta-Juve Primavera
Atalanta: Zanchi, Gobbo, Rinaldi, Ramaj; Kamara, Artesani, Pedretti, Mencaraglia, Aliprandi; Baldo, Gasparello. All. Bosi
Juventus: Huli, Rizzo, Verde, Bassino; Bamballi, Keutgen, Milia, Contarini; Tiozzo, Finocchiaro; Lopez. All. Padoin
