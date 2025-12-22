Tuttosport.com
Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale

I bianconeri allenati da Padoin tornano in campo dopo il ko del turno infrasettimanale
2 min
Atalanta-JuveprimaveraFormazioni
Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale © Juventus FC via Getty Images

La Juve Primavera vuole riprendere il cammino verso i playoff dopo lo stop subito nell'ultimo turno contro il Cesena. Una sconfitta che ha interrotto la striscia di cinque risultati utili consecutivi e ha allontanato i giovani bianconeri dal sesto posto. A distanza di pochi giorni, però, c'è subito la possibilità di rifarsi anche se contro l'Atalanta, in trasferta, non sarà certo semplice. I bergamaschi sono al momento settimi con 26 punti, cinque in più della Juve allenata da Padoin, motivo per cui la gara assume contorni importanti proprio per ridurre il gap. 

Primavera, Atalanta-Juve: orario e dove vederla

La sfida tra Atalanta Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juve Primavera

Atalanta: Zanchi, Gobbo, Rinaldi, Ramaj; Kamara, Artesani, Pedretti, Mencaraglia, Aliprandi; Baldo, Gasparello. All. Bosi

Juventus: Huli, Rizzo, Verde, Bassino; Bamballi, Keutgen, Milia, Contarini; Tiozzo, Finocchiaro; Lopez. All. Padoin

