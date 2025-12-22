Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale

La Juve Primavera vuole riprendere il cammino verso i playoff dopo lo stop subito nell'ultimo turno contro il Cesena. Una sconfitta che ha interrotto la striscia di cinque risultati utili consecutivi e ha allontanato i giovani bianconeri dal sesto posto. A distanza di pochi giorni, però, c'è subito la possibilità di rifarsi anche se contro l'Atalanta, in trasferta, non sarà certo semplice. I bergamaschi sono al momento settimi con 26 punti, cinque in più della Juve allenata da Padoin, motivo per cui la gara assume contorni importanti proprio per ridurre il gap.