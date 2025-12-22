Juve, Durmisi bomber e regalo di Natale a Padoin: la Primavera batte l’Atalanta 

La Juve Primavera ritrova il sorriso e dopo tre pareggi e una sconfitta, riassapora il gusto della vittoria sul campo dell'Atalanta. Decisiva la doppietta di Durmisi che prima sblocca il match dopo poco più di un minuto con un colpo di testa e poi nella ripresa con un taglio e un destro da bomber, chiude i conti. Tre punti molto iportanti per i bianconeri di Padoin che si rilanciano per avvicinarsi alla zona playoff. Protagonista anche Huli, che nel finale para un rigore a Bono.
Atalanta-Juve Primavera, il racconto del match
95' - Triplice fischio: la Juve vince 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Durmisi.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
88' - Sostituzione nell'Atalanta: Curcio prende il posto di Arrigoni.
83' - Tre cambi nella Juve: Finocchiaro, Boufandar e Repciuc per Tiozzo, Vallana e Leone.
81' - HULI PARA IL RIGORE!
Il portiere della Juve respinge il penalty di Baldo.
80' - RIGORE PER L'ATALANTA!
Fallo di mano di Van Aarle, punito dal direttore di gara.
78' - LA JUVE SFIORA IL TRIS!
Grelaud si inserisce bene e calcia, ma il suo diagonale viene respinto da Zanchi.
74' - Si fa male Rizzo, al suo posto nella Juve entra Bassino.
73' - Cambio nell'Atalanta: entra in campo Bono.
72' - RADDOPPIA LA JUVE!
Bella palla in verticale per l'attaccante bianconero, che si inserisce in verticale e con un destro potente fa gol.
69' - Punizione dal limite pericolosa di Mencaraglia, ma il suo destro colpisce la barriera.
63' - Sostituzione anche nell'Atalanta: Galafassi lascia il campo a Gasparello.
63' - Cambio nella Juve: Keutgen per Sylla.
61' - OCCASIONE ATALANTA!
Baldo viene servito solo in area e a botta sicura viene intercettato da un difensore dalla Juve e da un'ottima uscita di Huli.
58' - Trattenuta di Gobbo su Merola: giallo per il terzino dell'Atalanta.
57' - Galafassi vola sulla fascia e appoggia a Baldo, che dal limite si gira bene e prova il destro a giro. Troppo debole e Huli attento.
53' - Grelaud prova il sinistro da posizione defilata, ma la sua conclusione è strozzata.
46' - L'Atalanta dà il via alla ripresa. Una novità: in campo Aliprandi nella Dea.
45'+2' - FINE PRIME TEMPO!
La prima frazione termina con la Juve in vantaggio grazie al gol di Durmisi.
45' - Concessi due minuti di recupero.
43' - Mecaraglia dopo un batti e ribatti in area, calcia forte e scalda Huli, attento a respingere.
37' - OCCASIONE ATALANTA, VERDE SALVA LA JUVE!
La Dea imbecca Camara in velocità, Huli esce ma viene beffato dall'attaccante che serve in area Galafassi, che calcia di prima ma trova il miracoloso intervento di Verde sulla linea.
35' - CHANCE PER LA JUVE!
Grelaud recupera un traversone lungo sulla sinistra, salta un uomo e fa partire un bel destro, con la porta di Zanchi salvata da una deviazione della difesa.
28' - Brutta botta per Gobbo dell'Atalanta, che dopo un ginocchio e ginocchio, resta a terra e chiede l'intervento dei medici. Solo tanto dolore, con il giocatore nerazzurro che rientra in campo dopo un po' di paura.
22' - Mencaraglia batte una posizione da posizione defilata, ma la conclusione è alta e Huli l'accompagna fuori.
17' - Rizzo parte in contropiede e Ruiz lo strattona: fallo tattico e giallo.
15' - Risponde subito la Juve con Merola, che si libera bene e fa partire un destro velenoso.
14' - L'ATALANTA SI DIVORA IL PARI!
La Dea muove bene il pallone in contropiede e porta Galafassi a tu per tu con Huli, ma il trequartista sbaglia e calcia fuori.
8' - OCCASIONE JUVE!
Dagli sviluppi di un corner, un difensore bianconero stacca più in alto di tutti, ma Zanchi vola e dice no.
7' - Leone prova un tiro-cross dal fondo, ma Zanchi non si fa beffare e nega il raddoppio ai bianconeri.
2' - GOL DELLA JUVENTUS!
Merola si inserisce bene e vola sul fondo, poi crossa per Durmisi che di testa fa gol.
1' - La Juve muove il primo pallone del match.
Primavera, Atalanta-Juve: orario e dove vederla
La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativà sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve Primavera
Atalanta: Zanchi, Gobbo, Ramaj, Galafassi, Mencaraglia, Baldo, Rinaldi, Ruiz, Isoa, Percassi, Camara. A disposizione: Anelli, Maffessoli, Parmiggiani, Gasparello, Bono, Bilać, Colombo, Belli, Arrigoni, Aliprandi, Curcio. Allenatore: Giovanni Bosi.
Juventus: Huli, Rizzo, Verde, Van Aarle; Leone, Vallana, Sylla, Grelaud; Tiozzo, Merola; Durmisi. A disposizone: Nava, Boufandar, Biggi, Keutgen, Lopez, Finocchiaro, Badarau, Contarini, Bassino, Elimoghale, Repciuc. Allenatore: Simone Padoin.
Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema
