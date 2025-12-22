Juve, Durmisi bomber e regalo di Natale a Padoin: la Primavera batte l’Atalanta 

La Juve Primavera ritrova il sorriso e dopo tre pareggi e una sconfitta, riassapora il gusto della vittoria sul campo dell'Atalanta. Decisiva la doppietta di Durmisi che prima sblocca il match dopo poco più di un minuto con un colpo di testa e poi nella ripresa con un taglio e un destro da bomber, chiude i conti. Tre punti molto iportanti per i bianconeri di Padoin che si rilanciano per avvicinarsi alla zona playoff. Protagonista anche Huli, che nel finale para un rigore a Bono.