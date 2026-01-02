Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

Torna in campo dopo la pausa per le festività anche la Primavera di mister Padoin. La Juve è pronta a sfida il Parma a Vinovo per provare a ridurre il gap con le prime posizioni in classifica e tornare in corsa per i playoff. I bianconeri hanno concluso il 2025 con la vittoria sull'Atalanta e vogliono iniziare il nuovo anno allo stesso modo. L'avversaria di turno sono i crociati di Corrent, una delle sorprese di questa stagione che, da neo promossa, sta navigando nelle zone alte della graduatoria. Una sfida interessante e con la possibilità per i biannconeri di andare a meno uno dai gialloblù.
Juve Primavera-Parma, orario e dove vederla
La sfida tra Juve e Parma Primavera, in campo sabato 3 gennaio 2026, alle ore 11:00 all'Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo, nel match valido per la 18ª giornata del campionato Primavera 1. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre oppure sull'app scaricabile gratuitamente e visibile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Primavera, Juve-Parma: le probabili formazioni
Juve: Huli, Van Aarle, Verde, Rizzo; Leone, Boufandar, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Finocchiaro; Durmisi. All. Padoin
Parma: Astaldi, Mena Martinez, Drobnic, Conde, Marchesi; Tigani, Mengoni; Ciardi, Plicco, Cardinali; Semedo. All. Corrent
