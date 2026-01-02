Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

I bianconeri tornano in campo per la prima sfida del 2026 contro i Ducali: obiettivo accorciare in classifica
2 min
Juve-ParmaprimaveraFormazioni
Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera© Juventus FC via Getty Images

Torna in campo dopo la pausa per le festività anche la Primavera di mister Padoin. La Juve è pronta a sfida il Parma a Vinovo per provare a ridurre il gap con le prime posizioni in classifica e tornare in corsa per i playoff. I bianconeri hanno concluso il 2025 con la vittoria sull'Atalanta e vogliono iniziare il nuovo anno allo stesso modo. L'avversaria di turno sono i crociati di Corrent, una delle sorprese di questa stagione che, da neo promossa, sta navigando nelle zone alte della graduatoria. Una sfida interessante e con la possibilità per i biannconeri di andare a meno uno dai gialloblù. 

Juve Primavera-Parma, orario e dove vederla

La sfida tra Juve e Parma Primavera, in campo sabato 3 gennaio 2026, alle ore 11:00 all'Ale&Ricky dell’Allianz Training Center di Vinovo, nel match valido per la 18ª giornata del campionato Primavera 1. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre oppure sull'app scaricabile gratuitamente e visibile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com. 

Primavera, Juve-Parma: le probabili formazioni

Juve: Huli, Van Aarle, Verde, Rizzo; Leone, Boufandar, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Finocchiaro; Durmisi. All. Padoin

Parma: Astaldi, Mena Martinez, Drobnic, Conde, Marchesi; Tigani, Mengoni; Ciardi, Plicco, Cardinali; Semedo. All. Corrent

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Primavera

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS