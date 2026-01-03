Torna in campo dopo la pausa per le festività anche la Primavera di mister Padoin. La Juve è pronta a sfida il Parma a Vinovo per provare a ridurre il gap con le prime posizioni in classifica e tornare in corsa per i playoff. I bianconeri hanno concluso il 2025 con la vittoria sull'Atalanta e vogliono iniziare il nuovo anno allo stesso modo. L'avversaria di turno sono i crociati di Corrent, una delle sorprese di questa stagione che, da neo promossa, sta navigando nelle zone alte della graduatoria. Una sfida interessante e con la possibilità per i biannconeri di andare a meno uno dai gialloblù.