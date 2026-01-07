Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera

Vittoria in rimonta per la Juve U20 contro il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia Primavera . I giovani bianconeri, al centro sportivo Ale & Ricky di Vinovo, sono riusciti a superare il turno nonostante l'iniziale svantaggio e hanno così raggiunto i quarti, dove sfideranno la vincente di Inter-Sampdoria . Per la Primavera della Vecchia Signora si tratta di un risultato importante, che permette alla squadra di Padoin di continuare il loro percorso in questa importante competizione.

Juve Primavera, Tiozzo e Sylla ribaltano il Frosinone

Pronti, partenza, via: inizio di partita difficile per la Juve U20, che dopo neanche 10 minuti di gioco hanno già subito un gol. Il Frosinone, infatti, si è portato in vantaggio grazie alla rete di Colley, all'8' minuto. I giovani bianconeri non si sono però lasciati abbattere e hanno continuato a giocare su buoni livelli, trovando il pareggio al 29' grazie a Tiozzo. 1-1. Per tutta la fase centrale del match, l'incontro è stato in equilibrio, ma poi al 72' è arrivata la rete del vantaggio bianconero, segnata da Amara Sylla. Un gol importantissimo, che ha permesso alla squadra di Padoin di vincere e raggiungere i quarti di finale.

I prossimi impegni

In attesa dei quarti di finale di Coppa Italia Primavera, la squadra di Padoin dovrà concentrarsi sul Campionato Primavera 1. Dopo il pareggio contro il Parma, infatti, i giovani bianconeri vorranno tornare a vincere già contro la Fiorentina. Poi sarà il turno di Inter, Lecce, Napoli e Bologna.

Fiorentina -Juventus U20

-Juventus U20 Juventus U20- Inter

Lecce -Juventus U20

-Juventus U20 Juventus U20- Napoli

Bologna-Juventus U20

