Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera

Tiozzo e Sylla trascinano la squadra di Padoin: i giovani bianconeri raggiungono i quarti di finale
2 min
Juve PrimaveraFrosinoneCoppa Italia Primavera
Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera© Juventus

Vittoria in rimonta per la Juve U20 contro il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia Primavera. I giovani bianconeri, al centro sportivo Ale & Ricky di Vinovo, sono riusciti a superare il turno nonostante l'iniziale svantaggio e hanno così raggiunto i quarti, dove sfideranno la vincente di Inter-Sampdoria. Per la Primavera della Vecchia Signora si tratta di un risultato importante, che permette alla squadra di Padoin di continuare il loro percorso in questa importante competizione.

Juve Primavera, Tiozzo e Sylla ribaltano il Frosinone

Pronti, partenza, via: inizio di partita difficile per la Juve U20, che dopo neanche 10 minuti di gioco hanno già subito un gol. Il Frosinone, infatti, si è portato in vantaggio grazie alla rete di Colley, all'8' minuto. I giovani bianconeri non si sono però lasciati abbattere e hanno continuato a giocare su buoni livelli, trovando il pareggio al 29' grazie a Tiozzo. 1-1. Per tutta la fase centrale del match, l'incontro è stato in equilibrio, ma poi al 72' è arrivata la rete del vantaggio bianconero, segnata da Amara Sylla. Un gol importantissimo, che ha permesso alla squadra di Padoin di vincere e raggiungere i quarti di finale.

I prossimi impegni

In attesa dei quarti di finale di Coppa Italia Primavera, la squadra di Padoin dovrà concentrarsi sul Campionato Primavera 1. Dopo il pareggio contro il Parma, infatti, i giovani bianconeri vorranno tornare a vincere già contro la Fiorentina. Poi sarà il turno di Inter, Lecce, Napoli e Bologna.

  • Fiorentina-Juventus U20
  • Juventus U20-Inter
  • Lecce-Juventus U20
  • Juventus U20-Napoli
  • Bologna-Juventus U20

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Primavera

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS