Primavera, Juve beffata nel finale: Tiozzo sbaglia un rigore, festeggia il Lecce

Dopo l'importante vittoria per 2-0 nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juve Primavera frena contro il Lecce. La squadra di Padoin pecca di imprecisione, proprio come la prima squadra di Spalletti. Tante occasioni cestinate e anche una traversa di Pugno, non permettono ai bianconeri (oggi celesti) di passare in vantaggio. E allora ne approfittano i salentini con Esteban da calcio di rigore. Nella ripresa gli ospitini alzano il ritmo e pareggiano con Van Aarle e poi sprecano anche l'occasione per ribaltare il match: Grelaud conquista un penalty, ma Tiozzo lo calcia male (Penev lo blocca). Nel finale arriva poi la beffa con il bel gol di Dalla Costa che permette al Lecce di vincere la quarta partita di fila e continuare la rimonta in classifica. La Juve perde ulteriore terreno dalla zona playoff.
Lecce-Juve, la cronaca del match
95' - Triplice fischio: il Lecce batte la Juve grazie ai gol di Esteban e Dalla Costa. A nulla serve il pari momentaneo di Van Aarle.
91' - Cambio Juve: Bracco entra al posto di Keutgen.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
90' - Sostituzione nel Lecce: Perrone prende il posto di Esteban.
88' - VANTAGGIO DEL LECCE!
Dalla Costa fa partire un bolide dalla limite dell'area, imprendibile per Huli.
85' - Altro cambio nel Lecce: esce Laerke, entra Onyemachi.
78' - Sostituzione nel Lecce: Spinelli e Pacia prendono il posto di Calame e Kozarak.
76' - Gran destro in girata di Milia, con il pallone che esce di poco alla destra del portiere del Lecce.
75' - Cambi Juve: Makiobo prende il posto di Tiozzo.
74' - Si accende la partita: fallo di Esteban su Milia, che reagisce. Giallo per entrambi.
73' - TIOZZO SBAGLIA IL RIGORE!
Penev ipnotizza il trequartista della Juve e blocca il calcio di rigore alla sua destra.
72' - RIGORE PER LA JUVE!
Grelaud penetra in area e viene agganciato da Pehlivanov: per l'arbitro nessun dubbio e fischia il penalty.
68' - Il vento rende complicata una traiettoria su un cross di Rashidi, ma Huli riesce a deviare in angolo.
65' - Cambi nella Juve: fuori Pugno ed Elimoghale, dentro Lopez e Merola.
63' - PALO DEL LECCE!
Non passa neanche un minuto e i salentini sfiorano il vantaggio con un cross di Laerke, che per poco non beffa Huli.
62' - PAREGGIA LA JUVE!
I ragazzi di Padoin muovono bene il pallone da calcio d'angolo, poi Leone crossa e trova la testata vincente di Van Aarle.
61' - Crossa dalla sinistra della Juve che imbecca Grelaud, anticipato sul più bello da Rashidi.
58' - Kozarak ferma un'azione pericolosa di Pugno e si prende il giallo.
54' - CHANCE PER ELIMOGHALE!
Pugno vince un contrasto con un difensore e la palla scivola sull'esterno dove si fionda Elimoghale, che tenta di beffare il portiere da posizione impossibile, ma trova solo l'esterno della rete.
51' - Pugno prova ad accendere la Juve con un'azione personale e viene abbattuto da Pehlivanov.
47' - Calcio d'angolo pericoloso del Lecce, con la palla che attraversa tutta l'area piccola, ma per fortuna della Juve nessuno la prende.
45' - Il Lecce dà il via alla ripresa.
Fine primo tempo
46' - Azione prolungata della Juve, che va al tiro con Leone, Melia e Tiozzo alla ricerca della rete del pari, che però non arriva. Finisce così la prima frazione di gioco, Lecce in vantaggio.
45' - L'arbitro assegna 1 minuto di recupero.
44' - 1-0 PER IL LECCE!
Esteban è freddissimo dal dischetto e porta in vantaggio i padroni di casa. Niente da fare per Huli, completamente spiazzato.
43' - Il Lecce riparte forte e arriva in area di rigore della Juve, dove Esteban viene steso da Verde. Calcio di rigore per i giallorossi.
42' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione Rizzo arriva al tiro con il piattone: parata facile per il Lecce.
39' - PARATA DI HULI!
Colpo di testa da due passi di Dalla Costa ma il portiere della Juve salva tutto con un riflesso incredibile.
35' - Intervento duro di Verde su Esteban: niente cartellino per il giocatore bianconero, solo un ammonimento verbale.
33' - OCCASIONE JUVE!
Azione personale di Tiozzo, che riceve palla, sposta la palla nello stretto e prova a piazzarla dalla distanza: palla fuori di pochissimo.
32' - BRIVIDO JUVE!
Laerke prova a sorprendere Huli, che si lascia sfuggire la palla ma poi riesce a fermarla.
24' - Bel movimento di Pugno, che viene fermato in maniera fallosa a centrocampo da Pehlivanov.
20' - Calcio d'angolo per la Juve dalla destra: la difesa del Lecce manca la sfera, che arriva a Pugno. L'attaccante bianconero non si aspettava però di ricevere il pallone e manca la deviazione vincente da dentro l'area.
16' - Buona azione per il Lecce, che muove palla sul fronte offensivo e arriva al tiro dalla destra con Rashidi: mura la difesa della Juve.
13' - OCCASIONE JUVE!
Brutta palla persa dal Lecce, che arriva a Elimoghale. Il fantasista trova con l'esterno Pugno, che controlla e tira: palla che sfiora la traversa e finisce alta.
12' - Sul ribaltamente di fronte, Pugno arriva al tiro: parata di Penev.
10' - Buona chiusura di Verde su Esteban: calcio d'angolo per il Lecce.
6' - Bella finta di Elimoghale dalla sinistra, che arriva al cross dal limite dell'area di rigore del Lecce. La palla però è lunga e non impensierisce la difesa.
1' - Fischio d'inizio: primo possesso per i bianconeri.
Lecce-Juve Primavera, dove vederla
La sfida tra Lecce e Juventus Primavera, in programma oggi a partire dalle 12, sarà visibile su SportItalia (canael 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
Lecce: Penev, Rashidi, Dalla Costa, Scott, Pehlivanov, Kozarac, Laerke, Staszak, Esteban, Kovac, Calame. A disposizione: Lucarella, Belloni, Onyemachi, Spinelli, Perrone, Pacia, Persano, Specchia, Piccinno, Danese, Palmieri. Allenatore: Simone Schipa
Juventus: Huli; Rizzo, Verde, Van Aarle; Leone, Milia, Keutgen, Grelaud; Elimoghale, Tiozzo; Pugno. A disposizione: Nava, Montero, Lopez, Contarini, Sylla, Merola, Ceppi, Borasio, Bracco, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Simone Padoin
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Dopo l'importante vittoria per 2-0 nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juve Primavera frena contro il Lecce. La squadra di Padoin pecca di imprecisione, proprio come la prima squadra di Spalletti. Tante occasioni cestinate e anche una traversa di Pugno, non permettono ai bianconeri (oggi celesti) di passare in vantaggio. E allora ne approfittano i salentini con Esteban da calcio di rigore. Nella ripresa gli ospitini alzano il ritmo e pareggiano con Van Aarle e poi sprecano anche l'occasione per ribaltare il match: Grelaud conquista un penalty, ma Tiozzo lo calcia male (Penev lo blocca). Nel finale arriva poi la beffa con il bel gol di Dalla Costa che permette al Lecce di vincere la quarta partita di fila e continuare la rimonta in classifica. La Juve perde ulteriore terreno dalla zona playoff.
Lecce-Juve, la cronaca del match
95' - Triplice fischio: il Lecce batte la Juve grazie ai gol di Esteban e Dalla Costa. A nulla serve il pari momentaneo di Van Aarle.
91' - Cambio Juve: Bracco entra al posto di Keutgen.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
90' - Sostituzione nel Lecce: Perrone prende il posto di Esteban.
88' - VANTAGGIO DEL LECCE!
Dalla Costa fa partire un bolide dalla limite dell'area, imprendibile per Huli.
85' - Altro cambio nel Lecce: esce Laerke, entra Onyemachi.
78' - Sostituzione nel Lecce: Spinelli e Pacia prendono il posto di Calame e Kozarak.
76' - Gran destro in girata di Milia, con il pallone che esce di poco alla destra del portiere del Lecce.
75' - Cambi Juve: Makiobo prende il posto di Tiozzo.
74' - Si accende la partita: fallo di Esteban su Milia, che reagisce. Giallo per entrambi.
73' - TIOZZO SBAGLIA IL RIGORE!
Penev ipnotizza il trequartista della Juve e blocca il calcio di rigore alla sua destra.
72' - RIGORE PER LA JUVE!
Grelaud penetra in area e viene agganciato da Pehlivanov: per l'arbitro nessun dubbio e fischia il penalty.
68' - Il vento rende complicata una traiettoria su un cross di Rashidi, ma Huli riesce a deviare in angolo.
65' - Cambi nella Juve: fuori Pugno ed Elimoghale, dentro Lopez e Merola.
63' - PALO DEL LECCE!
Non passa neanche un minuto e i salentini sfiorano il vantaggio con un cross di Laerke, che per poco non beffa Huli.
62' - PAREGGIA LA JUVE!
I ragazzi di Padoin muovono bene il pallone da calcio d'angolo, poi Leone crossa e trova la testata vincente di Van Aarle.
61' - Crossa dalla sinistra della Juve che imbecca Grelaud, anticipato sul più bello da Rashidi.
58' - Kozarak ferma un'azione pericolosa di Pugno e si prende il giallo.
54' - CHANCE PER ELIMOGHALE!
Pugno vince un contrasto con un difensore e la palla scivola sull'esterno dove si fionda Elimoghale, che tenta di beffare il portiere da posizione impossibile, ma trova solo l'esterno della rete.
51' - Pugno prova ad accendere la Juve con un'azione personale e viene abbattuto da Pehlivanov.
47' - Calcio d'angolo pericoloso del Lecce, con la palla che attraversa tutta l'area piccola, ma per fortuna della Juve nessuno la prende.
45' - Il Lecce dà il via alla ripresa.
Fine primo tempo
46' - Azione prolungata della Juve, che va al tiro con Leone, Melia e Tiozzo alla ricerca della rete del pari, che però non arriva. Finisce così la prima frazione di gioco, Lecce in vantaggio.
45' - L'arbitro assegna 1 minuto di recupero.
44' - 1-0 PER IL LECCE!
Esteban è freddissimo dal dischetto e porta in vantaggio i padroni di casa. Niente da fare per Huli, completamente spiazzato.
43' - Il Lecce riparte forte e arriva in area di rigore della Juve, dove Esteban viene steso da Verde. Calcio di rigore per i giallorossi.
42' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione Rizzo arriva al tiro con il piattone: parata facile per il Lecce.
39' - PARATA DI HULI!
Colpo di testa da due passi di Dalla Costa ma il portiere della Juve salva tutto con un riflesso incredibile.
35' - Intervento duro di Verde su Esteban: niente cartellino per il giocatore bianconero, solo un ammonimento verbale.
33' - OCCASIONE JUVE!
Azione personale di Tiozzo, che riceve palla, sposta la palla nello stretto e prova a piazzarla dalla distanza: palla fuori di pochissimo.
32' - BRIVIDO JUVE!
Laerke prova a sorprendere Huli, che si lascia sfuggire la palla ma poi riesce a fermarla.
24' - Bel movimento di Pugno, che viene fermato in maniera fallosa a centrocampo da Pehlivanov.
20' - Calcio d'angolo per la Juve dalla destra: la difesa del Lecce manca la sfera, che arriva a Pugno. L'attaccante bianconero non si aspettava però di ricevere il pallone e manca la deviazione vincente da dentro l'area.
16' - Buona azione per il Lecce, che muove palla sul fronte offensivo e arriva al tiro dalla destra con Rashidi: mura la difesa della Juve.
13' - OCCASIONE JUVE!
Brutta palla persa dal Lecce, che arriva a Elimoghale. Il fantasista trova con l'esterno Pugno, che controlla e tira: palla che sfiora la traversa e finisce alta.
12' - Sul ribaltamente di fronte, Pugno arriva al tiro: parata di Penev.
10' - Buona chiusura di Verde su Esteban: calcio d'angolo per il Lecce.
6' - Bella finta di Elimoghale dalla sinistra, che arriva al cross dal limite dell'area di rigore del Lecce. La palla però è lunga e non impensierisce la difesa.
1' - Fischio d'inizio: primo possesso per i bianconeri.