Primavera, Juve beffata nel finale: Tiozzo sbaglia un rigore, festeggia il Lecce

Dopo l'importante vittoria per 2-0 nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juve Primavera frena contro il Lecce. La squadra di Padoin pecca di imprecisione, proprio come la prima squadra di Spalletti. Tante occasioni cestinate e anche una traversa di Pugno, non permettono ai bianconeri (oggi celesti) di passare in vantaggio. E allora ne approfittano i salentini con Esteban da calcio di rigore. Nella ripresa gli ospitini alzano il ritmo e pareggiano con Van Aarle e poi sprecano anche l'occasione per ribaltare il match: Grelaud conquista un penalty, ma Tiozzo lo calcia male (Penev lo blocca). Nel finale arriva poi la beffa con il bel gol di Dalla Costa che permette al Lecce di vincere la quarta partita di fila e continuare la rimonta in classifica. La Juve perde ulteriore terreno dalla zona playoff.