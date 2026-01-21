Primavera, Lecce-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale

Dopo l'importante vittoria per 2-0 nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juve Primavera affronta il Lecce, match valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Padoin vorrà portare a casa altri 3 punti, in una partita tutt'altro che scontata. I giallorossi, infatti, sono reduci da due vittorie consecutive e hanno soltanto un punto in meno in classifica rispetto ai bianconeri. Perdere significherebbe farsi superare. Per questo servirà una prestazione di livello da parte dei giovani bianconeri, chiamati a ripetere quanto visto in campo contro i nerazzurri (dove a brillare sono stati Pugno e Durmisi).