Primavera, Lecce-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale

I giovani bianconeri di Padoin dopo la vittoria contro l'Inter vogliono portare a casa altri tre punti
3 min
JuventusLecceprimavera
Primavera, Lecce-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale© Juventus FC via Getty Images

Dopo l'importante vittoria per 2-0 nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juve Primavera affronta il Lecce, match valido per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Padoin vorrà portare a casa altri 3 punti, in una partita tutt'altro che scontata. I giallorossi, infatti, sono reduci da due vittorie consecutive e hanno soltanto un punto in meno in classifica rispetto ai bianconeri. Perdere significherebbe farsi superare. Per questo servirà una prestazione di livello da parte dei giovani bianconeri, chiamati a ripetere quanto visto in campo contro i nerazzurri (dove a brillare sono stati Pugno e Durmisi).

Lecce-Juve Primavera, dove vederla

La sfida tra Lecce e Juventus Primavera, in programma oggi a partire dalle 12, sarà visibile su SportItalia (canael 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le formazioni ufficiali

Lecce: Penev, Rashidi, Dalla Costa, Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Staszak, Esteban, Kovac, Calame. A disposizione: Lucarella, Belloni, Onyemachi, Spinelli, Perrone, Kozarac, Persano, Specchia, Piccinno, Danese, Palmieri. Allenatore: Simone Schipa

Juventus: Huli, Rizzo, Milia, Keutgen, Leone, Verde, Grelaud, Elimoghale, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. A disposizione: Nava, Montero, Lopez, Contarini, Sylla, Merola, Ceppi, Borasio, Bracco, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Simone Padoin

