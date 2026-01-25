Primavera, la Juve di Padoin torna alla vittoria: finisce 2-1 contro il Napoli

Il primo Juve-Napoli di giornata se lo aggiudica la Primavera allenata da Simone Padoin . In attesa del match tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Antonio Conte , l'U20 bianconera si è imposta in mattinata sui pari età azzurri. Un 2-1 con le reti siglate entrambe nella ripresa: Pugno e Montero in rapida successione, Borriello ha provato a rimettere in partita la squadra di Dario Rocco senza però riuscire a completare la rimonta. Un risultato che consente alla Juve di staccare proprio il Napoli in classifica, portandosi così a quota 31. Vibranti proteste da parte degli ospiti nel finale di gara, per un presunto gol fantasma proprio all'ultima azione del match.

Primavera, Juve batte Napoli: la partita

All'Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo il primo tempo viaggia su ritmi molto blandi, eppure è la Juve ad avere il miglior approccio alla sfida, con un paio di buone iniziative targate Leone e Grelaud. Le occasioni da gol nella prima frazione scarseggiano, uno squillo arriva poco dopo la mezz'ora: al 33' Leone e Pugno lavorano bene la palla, che arriva poi a Merola, a sua volta serve Grelaud che da ottima posizione calcia venendo però murato. Nella ripresa sono ancora i bianconeri a tenere il pallino del gioco: dopo qualche altro minuto di studio la squadra di Padoin accelera i giri del motore e trova un 1-2 che indirizza la partita.

Pugno e Montero gol, Borriello non basta agli azzurri

Al 54' Verde si mette in proprio, salta tre avversari e serve Pugno che davanti a Spinelli non può sbagliare siglando l'1-0. Passano appena 2' e arriva anche il gol del raddoppio: su sviluppo da corner stop a seguire per Montero, che pur essendo un difensore si gira e conclude in porta da centravanti vero, firmando il 2-0. La gara sembra chiusa, ma ad un quarto d'ora dalla fine gli azzurri tornano a sperare: Verde mura Borriello in area, per l'arbitro lo fa commettendo fallo.

Penalty per la squadra di Rocco, dal dischetto va proprio Borriello che spiazza il portiere e segna il gol del 2-1. Nel finale alcune grandi chance per gli azzurri con Borriello e Cimmaruta, ma soprattutto quella nel recupero con Caucci: Nava è un muro e dice no. All'ultimo respiro grandissime proteste dei campani: un tiro che va sul palo e danza sulla riga di porta, prima dell'intervento di Verde a spazzare. Per i partenopei la palla è entrata, ma per il direttore di gara no, con l'arbitro che fischia la fine di partita immediatamente dopo. Il primo round di giornata tra Juve e Napoli se lo aggiudicano dunque i bianconeri, in attesa della sfida tra Spalletti e Conte all'Allianz Stadium.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE