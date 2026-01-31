Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

Due vittorie e due sconfitte per la Juve Primavera nelle ultime quattro gare disputate. L'aspetto particolare è che i ko sono arrivati entrambi in trasferta. Ecco perché la gara contro il Bologna diventa importante per i bianconeri: l'obiettivo è quello di invertire il trend esterno e provare a dare continuità alla vittoria contro il Napoli dell'ultimo turno. Difronte i rossoblù hanno un punto in più e vengono dal successo esterno sul campo della Roma. La formazione allenata da Padoin, inoltre, vede da vicino il sesto posto valido per i playoff e un risultato positivo potrebbe tenere agganciata la Juve proprio a questo trenino. In vetta la classifica è cortissima e basta poco per tornare in corsa.