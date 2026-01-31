Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

Due vittorie e due sconfitte per la Juve Primavera nelle ultime quattro gare disputate. L'aspetto particolare è che i ko sono arrivati entrambi in trasferta. Ecco perché la gara contro il Bologna diventa importante per i bianconeri: l'obiettivo è quello di invertire il trend esterno e provare a dare continuità alla vittoria contro il Napoli dell'ultimo turno. Difronte i rossoblù hanno un punto in più e vengono dal successo esterno sul campo della Roma. La formazione allenata da Padoin, inoltre, vede da vicino il sesto posto valido per i playoff e un risultato positivo potrebbe tenere agganciata la Juve proprio a questo trenino. In vetta la classifica è cortissima e basta poco per tornare in corsa.
Primavera, Bologna-Juve: orario e dove vederla
Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 13:00, la Juventus sfiderà in trasferta la formazione Primavera del Bologna nel ventitreesimo appuntamento stagionale del campionato Primavera 1. La sfida, valida per la 23ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente sull'app scaricabile gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le probabili formazioni di Bologna-Juve
Bologna: Franceschelli, Tomasevic, Markovic, Papazov; Negri, Toroc, Nordvall, Lai, Baroncioni; N'Diaye, Castaldo. All. Morrone
Juve: Huli, Verde, Montero, Van Aarle; Leone, Vallana, Sylla, Grelaud; Merola, Tiozzo; Durmisi. All. Padoin
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE