Torino-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il derby Primavera

Punti pesanti in palio: i granata per uscire dai bassifondi della classifica, i bianconeri per lo slancio playoff
2 min
Torinojuveprimavera
Torino-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il derby Primavera© Juventus FC via Getty Images

E Derby della Mole sia. Se per la partita Torino-Juve di Serie A c'è ancora da aspettare un po', essendo in programma proprio l'ultima giornata di campionato, in scena va quella Primavera. I granata, penultimi in classifica, provano a rilanciarsi nella sfida più sentita e a conquistare punti importanti per la salvezza. Di contro i bianconeri di Padoin, reduci dalle entusiasmanti vittorie sull'Inter (in Coppa) e sul Monza (in campionato, successo all'ultimo respiro) vogliono invece tentare di compiere un ulteriore balzo in avanti in graduatoria, provando a migliorare l'attuale quinto posto e darsi un ulteriore slancio per i playoff.

Torino-Juve, dove vedere la Primavera

Il match tra Torino e Juve Primavera, in programma sabato 21 febbraio a partire dalle ore 13, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni del derby

TORINO PRIMAVERA (4-3-3): Santer; Zaia, Tonica, Pellini, Carrascosa; Ferrarsi, Olinga, Ballanti; Sandrucci, Gabellini, Conzato
Allenatore: Baldini

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Verde, Montero, De Brul; Leone, Makiobo, Milia, Grelaud; Elimoghale, Tiozzo; Durmisi
Allenatore: Padoin

