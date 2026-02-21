Torino-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il derby Primavera

E Derby della Mole sia. Se per la partita Torino-Juve di Serie A c'è ancora da aspettare un po', essendo in programma proprio l'ultima giornata di campionato, in scena va quella Primavera. I granata, penultimi in classifica, provano a rilanciarsi nella sfida più sentita e a conquistare punti importanti per la salvezza. Di contro i bianconeri di Padoin, reduci dalle entusiasmanti vittorie sull'Inter (in Coppa) e sul Monza (in campionato, successo all'ultimo respiro) vogliono invece tentare di compiere un ulteriore balzo in avanti in graduatoria, provando a migliorare l'attuale quinto posto e darsi un ulteriore slancio per i playoff.