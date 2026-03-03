Juve Primavera, cade ancora Padoin e i playoff si complicano: il Sassuolo festeggia dopo 100 giorni!

Continua il momento negativo della Juve Primavera che esce sconfitta anche contro un Sassuolo, che non vinceva una partita in campionato da esattamente 100 giorni (l'ultima volta il 23 novembre contro il Genoa). Apre le danze Seminari con un bel gol di testa, poi Finocchiaro pareggia, ma nella ripresa ci pensa Negri a riportare i padroni di casa in vantaggio. I ragazzi di Padoin calano e non riescono a tenere più il ritmo del primo tempo e rischiano in diverse occasioni, ma Radu è in giornata e tiene viva la squadra. Nel finale Elimoghale prende il rosso (doppio giallo) per simulazione. Dopo pochi minuti l'arbitro espelle anche Giyla per un brutto intervento da dietro su Makiobo. Due sanzioni che però non incidono sul risultato, con il Sassuolo che festeggia e dà un segnale per la lotta salvezza, mentre la Juve può perdere terreno dal sesto posto playoff (al momento distante due punti, ma potrebbe salire a 5).