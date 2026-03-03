Juve Primavera, cade ancora Padoin e i playoff si complicano: il Sassuolo festeggia dopo 100 giorni!

Continua il momento negativo della Juve Primavera che esce sconfitta anche contro un Sassuolo, che non vinceva una partita in campionato da esattamente 100 giorni (l'ultima volta il 23 novembre contro il Genoa). Apre le danze Seminari con un bel gol di testa, poi Finocchiaro pareggia, ma nella ripresa ci pensa Negri a riportare i padroni di casa in vantaggio. I ragazzi di Padoin calano e non riescono a tenere più il ritmo del primo tempo e rischiano in diverse occasioni, ma Radu è in giornata e tiene viva la squadra. Nel finale Elimoghale prende il rosso (doppio giallo) per simulazione. Dopo pochi minuti l'arbitro espelle anche Giyla per un brutto intervento da dietro su Makiobo. Due sanzioni che però non incidono sul risultato, con il Sassuolo che festeggia e dà un segnale per la lotta salvezza, mentre la Juve può perdere terreno dal sesto posto playoff (al momento distante due punti, ma potrebbe salire a 5).
Sassuolo-Juve Primavera, il racconto del match
96' - Triplice fischio: il Sassuolo batte la Juve e torna alla vittoria dopo 100 giorni grazie ai gol di Seminari e Negri.
96' - GRANDE CHANCE JUVE!
Dagli sviluppi di una punizione, Montero fa da ponte per Rizzo, che prende il palo esterno.
95' - ESPULSO GIYLA!
Brutto intervento del giocatore del Sassuolo da dietro su Makiobo: per l'arbitro nessun dubbio, rosso.
94' - MIRACOLO DI NYARKO!
Durmisi si coordina bene al volo, ma il portiere del Sassuolo vola e compie una prodezza.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
90' - ESPULSO ELIMOGHALE!
Il giovane attaccante si allunga il pallone e si lascia andare. L'arbitro estrae il secondo giallo.
90' - IL SASSUOLO SFIORA IL TRIS!
Daldum si inserisce bene, ma davanti a Radu si fa ipnotizzare.
87' - Ammonito anche Milia nella Juve.
85' - Ultimo cambio per Padoin, che lancia un altro attaccante per recuperare: Bracco al posto di Keutgen.
83' - Super giocata di Elimoghale, che passa in mezzo a due. Poi l'ala serve Durmisi, che prova a far partire il destro ma viene intercettato.
82' - Altri cambi nel Sassuolo: Daldum e GiYla per Kulla e Negri.
80' - Cartellino giallo anche per Elimoghale.
77' - Intervento in ritardo di Keutgen, che viene ammonito.
76' - Padoin le prova tutte per recuperare: Lopez e Grelaud per Merola e Leone.
74 - Sostituzioni anche nel Sassuolo: Cardascio e Campani entrano al posto di Tomsa e Benvenuti.
68' - Due cambi nella Juve: Elimoghale Makiobo per Finocchiaro e Tiozzo.
67' - GOL DEL SASSUOLO!
I neroverdi la muovono bene, poi Kulla crossa dal fondo e trova lo stacco di Negri che fa centro.
63' - PALO DEL SASSUOLO!
Negri conduce bene, si accentra e calcia forte a incrociare, ma Radu devia bene sul palo. Poi Kulla sulla ribattuta viene anticipato.
56' - Punizione calciata bene da Merola: dai venti metri sul centro sinisitra, il fantasista della Juve fa distendere Nyarko, che è attento.
49' - IL SASSUOLO SPRECA ANCORA!
I neroverdi battono una rimessa laterale veloce e trovano la Juve impreparata: Frangella a tu per tu con Radu viene però ipnotizzato.
46' - Il Sassuolo dà il via al secondo tempo.
45'+1' - L'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina 1-1 con i gol di Seminari e di Finocchiaro.
45' - Un minuto di recupero.
45' - MIRACOLO DI RADU!
Dagli sviluppo di un corner, Seminari stacca di testa e il portiere della Juve vola e dice di no.
39' - GRAN SALVATAGGIO DI MILIA!
Radu e la difesa della Juve non si capiscono, la palla arriva a Kulla, che calcia, ma sulla linea Milia salva tutto.
36' - OCCASIONE SASSUOLO!
In ripartenza la squadra neroverde fa di nuovo male con Negri, che non riesce però ad impattare bene un bel traversone dalla sinistra. L'attaccante arriva puntuale sul pallone, ma non riesce a coordinarsi e regala il pallone e Radu.
35' - La Juve fa la partita, il Sassuolo si difende compatto e prova a far male in contropiede.
26' - Seminari ferma una ripartenza di Finocchiaro e si prende il primo giallo del match.
17' - PAREGGIA LA JUVENTUS!
Finocchiaro trasforma in oro un pallone vagante in area dopo un calcio d'angolo e con un collo-esterno di controbalzo fa centro.
16' - OCCASIONE JUVE!
Dagli sviluppi di un calcio di punizione è Rizzo a sraccare più in alto di tutti, ma per poco non trova la porta, a causa anche di una deviazione.
11' - GOL DEL SASSUOLO!
Passa circa un minuto dalla rete annullata alla Juve e sono i neroverdi ad andare avanti con Seminari, che da dentro l'area si libera bene e di collo trova l'angolino.
10' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE!
Durmisi al primo pallone toccato, gira bene di testa in area e fa centro, ma il guardalinee sbandiera e segnala un fuorigioco.
3' - Si attiva subito Merola, che si libera bene sulla trequarti e fa partire un destro di piatto troppo centrale e facile per il portiere del Sassuolo.
1' - Il Sassuolo dà il via al match.
Sassuolo-Juve Primavera, dove vederla
La sfida tra Sassuolo e Juve Primavera, in programma martedì 3 marzo alle ore 16, sarà visibile su Sportitalia (canale 60) e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
Sassuolo: Nyarko; Benvenuti, Costabile, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella, Negri, Kulla, Tomsa. A disposizione: Guri, Cardascio, Amendola, Campani, Daldum, Appiah, Barani, Gijla, Acatullo, Barry, Tempieri. Allenatore: Bigica.
Juventus: Radu, Rizzo, Montero, Milia, Keutgen, Finocchiaro, Verde, Durmisi, Merola, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Nava, Lopez, Leone, Vallana, Ceppi, Elimoghale, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Makiobo. Allenatore: Padoin.
ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona
