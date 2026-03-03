Sassuolo-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

Obiettivo ripartire contro il Sassuolo. Dopo il punto raccolto nelle ultime due gare, la Juve Primavera prova a rilanciarsi: obiettivo rientrare nella zona playoff. Prima il ko nel derby contro il Torino, poi il 2-2 contro il Cagliari col pareggio incassato in extremis. Ora la squadra di mister Simone Padoin vuole rilanciarsi nel match esterno contro i neroverdi, valido per il 28esimo turno, per conquistare 3 punti preziosi che potrebbero riproiettarla nelle posizioni alte della classifica. Di contro la compagine di Emiliano Bigica viene dal pesante ko per 4-1 contro il Bologna.
Sassuolo-Juve Primavera, dove vederla
La sfida tra Sassuolo e Juve Primavera, in programma martedì 3 marzo alle ore 16, sarà visibile su Sportitalia e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
SASSUOLO PRIMAVERA (4-3-3): Guri; Campani, Macchioni, Vezzosi, Costabile; Seminari, Tomsa, Weiss; Negri, Kulla, Gjyla
Allenatore: Emiliani Bigica
JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Huli; Verde, Montero, Rizzo; Leone, Mazur, Keutgen Grelaud; Licina, Oboavwodou; Pugno
Allenatore: Simone Padoin
ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE