Sassuolo-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

Sassuolo-Juve Primavera, dove vederla

La sfida tra Sassuolo e Juve Primavera, in programma martedì 3 marzo alle ore 16, sarà visibile su Sportitalia e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

SASSUOLO PRIMAVERA (4-3-3): Guri; Campani, Macchioni, Vezzosi, Costabile; Seminari, Tomsa, Weiss; Negri, Kulla, Gjyla

Allenatore: Emiliani Bigica

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Huli; Verde, Montero, Rizzo; Leone, Mazur, Keutgen Grelaud; Licina, Oboavwodou; Pugno

Allenatore: Simone Padoin

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona

