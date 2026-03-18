Inter, lacrime d’Europa: i nerazzurri sbattuti fuori dalla Youth League 

Si spegne ai quarti il cammino europeo della Primavera nerazzurra: l’ Inter saluta la Youth League 2025/26 dopo una sfida combattuta, vinta 3-2 dal Benfica al Konami Football Centre di Milano. I portoghesi, più cinici nei momenti chiave, riescono a imporsi nonostante il tentativo di rimonta finale dei padroni di casa. Se la prima squadra è uscita anzitempo dall'Europa in una doppia sconfitta senza appello col Bodo , tanti i rimpianti per i ragazzi di Benny Carbone viste le clamorose occasioni sciupate sul 2-1 per i lusitani (in particolare quelle di Meye e, soprattutto, di Idrissou ).

Inter contro Benfica, la partita

La gara si sblocca poco prima della mezz’ora del primo tempo, quando Coletta svetta di testa su un cross preciso di Banjaqui e batte Taho. L’Inter prova a reagire con Mosconi, vicino al pareggio, ma anche il Benfica sfiora il raddoppio in una prima frazione giocata a ritmi alti. Nella ripresa arriva un altro duro colpo per i nerazzurri: Freitas firma lo 0-2, ancora di testa, sfruttando un assist dalla fascia di Umeh e dando l’impressione di chiudere i conti. La squadra di Carbone però non si arrende e rientra subito in partita grazie a Zouin, a segno pochi secondi dopo il suo ingresso, finalizzando un contropiede avviato dal solito Mosconi.

Nerazzurri fuori dalla Youth League

Il Benfica ristabilisce le distanze al 77’, quando Francisco Silva deposita in rete a porta sguarnita su assist dello scatenato Banjaqui, presentatosi solo davanti a Taho. Nel finale l’Inter trova comunque la forza per riaprire il match: El Mahboubi, anche lui subentrato, segna di testa sugli sviluppi di una punizione a 2' dalla fine. L’assalto conclusivo però non basta ai nerazzurri: dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce l’eliminazione dell’Inter e la qualificazione del Benfica, che prosegue il proprio percorso nella competizione. Portoghesi alle Final Four contro il Bruges, sfida in programma allo Stade de la Tuiliere a Losanna tra il 17 e il 20 aprile.