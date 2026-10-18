I granata vincono al 93’: impresa con la Roma

Falasca scaccia i fantasmi

La squadra di Baldini ha ritrovato una vittoria che mancava da inizio settembre, quando i granata si erano imposti 3-1 sul campo dell’Atalanta. In mezzo, tanti punti lasciati per strada e tutti con un unico filo conduttore: la beffa nel finale. E Baldini, dopo il pareggio in mischia di Marchetti a soli tre minuti dal novantesimo, avrà pensato di non rivedere la luce in fondo al tunnel nemmeno in questa partita. Quella luce, tuttavia, il Torino era destinato a ritrovarla grazie alla pennellata perfetta di Gatto e al colpo di testa imperioso di Falasca al 93’, regalando al pubblico del Robaldo la prima vittoria nel nuovo impianto, proprio nel giorno in cui il Filadelfia compiva 100 anni. Contro una squadra forte qual è la Roma, il Toro ha dimostrato maggiore attenzione rispetto alle scorse gare, a tratti quasi snaturandosi e badando meno all’essere bello e più all’essere pratico. La difesa ha ritrovato compattezza e, nonostante una gara sottotono da parte di un pilastro come Luongo, ci ha pensato il solito Conzato a trascinare nelle manovre offensive i compagni. Con questa bella vittoria il Torino sale a quota 8 punti in classifica e ritrova serenità in vista del match di venerdì contro il Sassuolo.

Torino-Roma 2-1

Marcatori st 7’ Conzato, 42’ Marchetti, st 48’ Falasca

Torino (4-3-3) Cereser 6.5; Gaffurini 6 (10’ st Gatto 7), Tonica 6, Carrascosa 6, Kugyela 6; Ballanti 6, Liema Olinga 6.5, Luongo 5.5 (36’ st Ferraris ng); Conzato 7.5 (36’ st Banse ng), Scacchi 6 (18’ st Falasca 7.5), Bonacina 6 (18’ st Befani 5.5). A disp. Dorigo, Tyron, Tchamda, Rivas, Zaghini, Tomic. All. Baldini 7.5

Roma (3-4-2-1) Kilvinger 7 (38’ pt Marcaccini 6); Marchetti 7.5, Terlizzi 5, Bonifazi 6.5; Panico 6 (27’ st Giammattei 6), Vukoje 6 (27’ st Dal Bon 6), Arduini 5.5, Cama 6; Maccaroni 6, Zinni 5.5 (19’ st Loreti 6); Corredera 5.5. A disposizione Bouaskar, Paul, Basile, Ballarin, Pallassini, Strata, Di Mascio. All. Scala 6

Arbitro Teghille di Collegno 6

Note Espulso Terlizzi (st 49’) per doppia ammonizione. Ammoniti Conzato, Arduini, e Liema Olinga per gioco falloso, Falasca per comportamento non regolamentare.

Rec. tempo pt 3’, st 4’