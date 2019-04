Buu a Kean e Matuidi: Chiesto supplemento indagini per Cagliari-Juventus

MILANO - Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A, dott. Gerardo Mastrandrea, dopo le gare dell'undicesima giornata di ritorno di campionato.

SQUALIFICATI - Sono sette, in totale, i calciatori fermati per una giornata: tra questi l'unico espulso è Romero (Genoa), allontanato per "avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Un turno di stop anche per Bereszynski (Sampdoria), Zukanovic (Genoa), Lazzari (SPAL), Lukic (Torino), Srna (Cagliari) e Duvan Zapata (Atalanta), tutti ammoniti per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario e già diffidati".

CAGLIARI-JUVE - Il Giudice Sportivo, inoltre, ha disposto "a cura della Procura federale, accertamenti istruttori supplementari, riservandosi di disporre l'acquisizione di ulteriori elementi da parte degli organi competenti, in ordine ai cori di discriminazione razziale di cui sarebbero stati oggetto il calciatore Matuidi e il calciatore Kean, entrambi in forza alla società Juventus, dovendosi appurare in che fase dell'incontro i suddetti calciatori sono stati, rispettivamente, bersaglio dei cori riconducibili comunque a manifestazione di discriminazione razziale e quale dimensione e percezione reale hanno avuto i fenomeni stessi".

AMMENDE - Per quanto riguarda le società, ammenda di 12.000 euro all'Inter per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra". 5.000 euro di multa per l'allenatore della Spal Semplici, reo di "avere, al 36' del secondo tempo, a giuoco fermo, contestato una decisione arbitrale calciando una bottiglietta d'acqua all'interno del terreno di giuoco". Ammenda di 5.000 euro anche per Tare, dirigente della Lazio, per "avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato in maniera irriguardosa l'operato del Var".