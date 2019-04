Diretta Lazio-Sassuolo ore 18: come vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - La Lazio cerca punti in chiave Champions League e nella 31ª giornata di Serie A ospita allo Stadio Olimpico il Sassuolo. In caso di vittoria la squadra di Simone Inzaghi aggancerebbe Atalanta e Roma a –1 dal quarto posto, ma i biancocelesti hanno ancora la gara contro l’Udinese da recuperare. “Lo scorso anno non andammo in Champions anche per colpe non nostre – ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia -. Spero che da qui alla fine del campionato parli solo il campo”.

DIRETTA LAZIO-SASSUOLO – La partita tra Lazio e Sassuolo è in programma alle ore 1 allo Stadio Olimpico ed è visibile in diretta tv su Sky, al canale 253. La diretta streaming di Lazio-Sassuolo è disponibile anche sulla piattaforma SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI – Con Lukaku e Berisha indisponibili, Inzaghi punterà su un 3-5-2. Acerbi è la certezza del reparto difensivo e accanto all’ex della sfida ci saranno Bastos e Luiz Felipe. Ballottaggio sulla corsia destra tra Romulo e Marusic, con quest’ultimo che parte favorito. Immobile e Correa dovrebbe essere il tandem d’attacco. Adjapong e Marlon sono indisponibili e De Zerbi è pronto a schierare un 4-3-3 con Babacar prima punta e Boga e Djuricic che dovrebbe prendere il posto di Berardi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Abisso di Palermo