Immobile a Kessie e Bakayoko: «Due piccoli "uomini" che mostrano la maglia di un campione»

MILANO - «Due piccoli "uomini" che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita... sei un grande Leone, non ci pensare Francesco Acerbi». Questo il messaggio via Instagram dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile al compagno di squadra, con la cui maglia hanno festeggiato sotto la Curva i milanisti Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie, che poi hanno chiesto scusa, come auspicato dal loro allenatore, Rino Gattuso.

«Il mio è stato un gesto scherzoso Non volevo mancare di rispetto a nessuno». Così il centrocampista del Milan Bakayoko ha fatto mea culpa per aver festeggiato la vittoria contro la Lazio mostrando come un trofeo la maglia di Acerbi, con cui in settimana aveva avuto uno scambio polemico sui social. «Chiedo scusa ad Acerbi se si è sentito offeso», ha aggiunto il milanista.